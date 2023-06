Accident au Manitoba : 15 morts, 10 autres à l’hôpital selon la GRC

Quinze personnes sont mortes et 10 autres ont été transportées à l’hôpital après qu’un autobus est entré en collision avec un semi-remorque sur la route transcanadienne près de Carberry, au Manitoba.

La GRC du Manitoba a déclaré jeudi vers 11 h 43 que les agents avaient reçu un rapport selon lequel un autobus transportant environ 25 personnes est entré en collision avec un camion semi-remorque sur les autoroutes 1 et 5, près de la ville de Carberry – une communauté à deux heures à l’ouest de Winnipeg.

Une carte montrant l’emplacement de Carberry, Man.

Le commandant de la GRC du Manitoba, Rob Hill, a déclaré jeudi soir que l’accident avait fait 15 morts et 10 autres blessés. Hill a déclaré que les personnes à bord du bus venaient de Dauphin et des environs – la plupart d’entre elles étaient des personnes âgées.

« C’est un jour au Manitoba et partout au Canada dont on se souviendra comme d’une tragédie et d’une tristesse incroyable », a déclaré Hill.

Un porte-parole du Sand Hills Casino de Carberry a confirmé que le bus était en route vers le casino.

Les images de la scène montrent un semi-remorque avec l’avant froissé et brûlé, et ce qui semble être la carapace brûlée d’un bus dans le fossé. Des équipes d’urgence ont été vues en train de placer des couvertures sur les corps des victimes allongées sur la route.

« C’ÉTAIT HORRIBLE »: LES RÉSIDENTS DÉCRIVENT LA SCÈNE DE L’ACCIDENT, LE VÉHICULE EN BRÛLURE

Tracy Leitch conduisait le long de la route transcanadienne vers midi jeudi lorsqu’elle est arrivée sur les lieux de l’accident.

« Avant d’arriver sur les lieux, nous (avions) vu beaucoup de fumée », a-t-elle déclaré.

Sur les lieux, elle a dit avoir vu un semi-camion dont l’avant était froissé et fumant, et le bus qui, selon elle, était gravement endommagé.

« Il ne restait plus rien du véhicule », a-t-elle dit, affirmant qu’elle n’avait jamais vu un accident comme celui-ci auparavant. « J’étais presque en larmes et j’ai presque eu une crise de panique. Comme si j’avais vraiment mal au ventre. »

Nirmesh Vadera, qui travaillait dans la région au moment de l’accident, a déclaré avoir vu un semi-camion et ce qu’il a dit semblait être un véhicule de tourisme en feu.

« Je ne peux pas le décrire, car je n’ai jamais vu autant de flammes et tout cet accident », a-t-il déclaré. « Les gens essayaient de se sauver et… le personnel médical, les pompiers – ils les aidaient à sortir. C’est difficile à décrire, mais c’était horrible.

CRASH ECHOES LA TRAGÉDIE DE HUMBOLDT 2018, DIT LA GRC

Deux ambulances aériennes STARS ont été appelées sur les lieux de l’accident – une de Winnipeg et une de Regina, ainsi que d’autres intervenants d’urgence qui ont été transportés par avion dans la région. STARS a déclaré qu’au total, 14 membres de son équipe médicale répondaient.

Des responsables ont ajouté qu’en plus de cela, 12 ambulances étaient sur les lieux pour transporter les victimes à l’hôpital de Winnipeg.

Immédiatement après l’accident, la GRC a déclaré que toutes les ressources disponibles avaient été déployées pour répondre à l’accident qui a fait de nombreuses victimes.

La police a mis en place un centre de soutien familial dans le sous-sol de l’église luthérienne au 2 Kirby Avenue East à Dauphin, où les agents rencontrent les membres de la famille des victimes et répondent aux questions.

« Je tiens également à reconnaître qu’il y a de nombreuses personnes à Dauphin dans les environs qui attendent avec impatience des nouvelles d’un être cher », a déclaré Hill. « A tous ceux qui attendent, je ne peux pas imaginer à quel point il est difficile de ne pas savoir si la personne que vous aimez le plus rentrera à la maison ce soir. »

Le surintendant Rob Lawson, l’officier responsable des services des crimes majeurs de la GRC du Manitoba, a déclaré que l’accident faisait écho à l’accident de 2018 à Humboldt, en Saskatchewan – dans lequel 16 personnes sont mortes et 13 ont été blessées.

« Nous avons déjà contacté les enquêteurs de la Saskatchewan qui ont une expérience de première main et ont été parmi les principaux enquêteurs dans l’enquête sur l’accident de Humboldt », a déclaré Lawson, ajoutant qu’ils aidaient à l’enquête.

« Même au début d’une enquête comme celle-ci, nous devons être conscients du fait qu’il pourrait y avoir des actes répréhensibles et si c’est le cas, il pourrait y avoir un élément criminel dans cette enquête. »

William Doherty, PDG de la société de camionnage Day & Ross – qui a été impliqué dans l’accident, a déclaré qu’ils étaient navrés par la nouvelle tragique.

« Les pensées de toute l’équipe de Day & Ross vont à ceux qui ont perdu des êtres chers dans ce terrible incident, et nous gardons espoir que les blessés se rétabliront », a déclaré Doherty dans un communiqué à CTV News.

« Nous coopérerons pleinement à l’enquête et offrirons toute l’assistance et le soutien que nous pourrons. »

CRASH INVITÉ CODE ORANGE ALORS QUE LES HÔPITAUX À TRAVERS LE MANITOBA RÉAGISSENT

L’accident a incité le Centre des sciences de la santé (HSC) de Winnipeg à déclarer un code orange pour un incident faisant de nombreuses victimes juste après midi jeudi. Un communiqué de Shared Health a indiqué que HSC ainsi que les hôpitaux de Brandon, Prairie Mountain Health et la région sanitaire de Winnipeg étaient prêts à recevoir des patients.

« Les ambulanciers paramédicaux et les premiers intervenants passent toute leur carrière à se préparer pour une journée comme celle-ci, en espérant qu’elle n’arrivera jamais – aujourd’hui, elle est arrivée », a déclaré Jennifer Cumpsty, directrice exécutive des services de santé actifs au HSC. « Tous ont fait leur travail avec la plus grande compétence et professionnalisme. »

Un hélicoptère STARS atterrit au Centre des sciences de la santé de Winnipeg le 15 juin 2023. Un grave accident sur la route transcanadienne près de Carberry, au Manitoba. a tué au moins 15 personnes, selon des sources. (Source de l’image : Scott Andersson/CTV News Winnipeg)

Cumpsty a confirmé que le code orange avait pris fin jeudi soir.

« NOS CŒURS SONT BRISÉS » : LE PREMIER MINISTRE ET LE PREMIER MINISTRE DU MANITOBA RÉAGISSENT À UN ACCIDENT MORTEL

Le Premier ministre Justin Trudeau a réagi à l’accident jeudi après-midi, qualifiant la situation d’incroyablement tragique.

« J’adresse mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers aujourd’hui, et je garde les blessés dans mes pensées », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter. « Je ne peux pas imaginer la douleur que ressentent les personnes touchées, mais les Canadiens sont là pour vous.

La première ministre Heather Stefanson a publié une déclaration jeudi après-midi, félicitant les premiers intervenants et offrant ses condoléances aux personnes touchées par l’accident.

«Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont aux familles et aux proches de toutes les vies touchées par la tragédie horrible et dévastatrice près de la ville de Carberry», a déclaré le premier ministre dans une déclaration écrite, Stefanson a déclaré que les drapeaux au bâtiment législatif du Manitoba seront mis en berne par respect pour les victimes.

Ray Muirhead, le maire de Carberry, a déclaré que le conseil municipal était sous le choc.

« Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Muirhead a également demandé que les gens restent à l’écart de la zone pour permettre aux premiers intervenants de travailler.

Selon Manitoba 511, les voies en direction est de la Transcanadienne au niveau de l’autoroute 5 demeurent fermées, mais une déviation est en vigueur en utilisant des voies de desserte.

Les voies en direction ouest de la Transcanadienne au niveau de l’autoroute 5 sont ouvertes.

Les conducteurs doivent s’attendre à des retards.