Accessoires, prédictions et choix de la semaine 1 de la NFL 2024 : un expert en accessoires de la NFL soutient le RB des Steelers Najee Harris parmi ses meilleurs paris

La saison 2024 de la NFL est arrivée, ce qui signifie que le marché des accessoires de la NFL est en plein essor avec une pléthore d’accessoires de joueurs. Les quarterbacks débutants comme Caleb Williams, Jayden Daniels et Bo Nix sont sûrs d’être d’un grand intérêt en ce qui concerne leurs accessoires de la NFL de la semaine 1, car les parieurs veulent voir comment ils se comportent lors de leurs débuts professionnels. Alors que Daniels et Nix ont tous deux des accessoires à plus d’argent pour dépasser 1,5 touché par la passe, le premier choix global Williams est proche de l’argent égal pour dépasser cette barre. Ses cotes de prop NFL de la semaine 1 le placent à plus de 1,5 TD par la passe à -123, tandis que le fait de passer en dessous est à -111 alors que les Bears accueillent les Titans à 13 heures HE dimanche.

Il existe des dizaines d’accessoires pour Bears vs. Titans et tous les autres matchs du calendrier de la semaine 1 de la NFL. Avant de faire vos choix ou vos paris sur les accessoires de la NFL pour la semaine 1, assurez-vous de consulter les meilleurs choix et prédictions de la NFL de l’expert en accessoires de la NFL Alex Selesnick.

Selesnick (alias PropStarz) se spécialise dans les paris sur les accessoires de la NFL, de la MLB et de la NBA, où il met en œuvre une combinaison de recherche, d’analyse statistique et de modélisation mathématique.

L’expert a écrasé ses choix dans tous les sports et est sur une séquence de 74-54 sur ses choix d’accessoires NFL pour SportsLine, pour un bénéfice de 845 $ pour les parieurs de 100 $L’expert a également un bilan de 203-137 sur les jeux prop MLB pour SportsLine cette saison et était de 338-246 sur les accessoires NBA la saison dernière.

Après avoir analysé chaque match et des centaines d’accessoires de joueurs de la semaine 1 de la NFL, un jeu PropStarz soutient le demi offensif des Steelers Najee Harris sur plus de 51,5 verges au sol (-119). Pittsburgh affronte les Falcons (13h00 HE), et PropStarz s’attend à une utilisation plus importante de Harris que de Warren, qui souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. L’expert s’attend à ce que Harris soit utilisé au moins 15 fois, ce qui peut lui permettre de dépasser ce chiffre.

PropStarz a verrouillé plusieurs de ses choix d’accessoires NFL préférés de la semaine 1, et ils inclure un récepteur avec un excellent match qui devrait dépasser ses totaux de réception! Vous DEVEZ voir les meilleurs paris des experts et les joueurs que vous devez soutenir (ou éviter) avant de décider de vos choix d’accessoires pour la semaine 1 de la NFL

Quels paris prop NFL devriez-vous cibler lors de la semaine 1 de la NFL ? Et quels receveurs devriez-vous être sûr de soutenir dans vos paris prop NFL pour encaisser gros ? … Rejoignez SportsLine dès maintenant pour voir les meilleurs choix d’accessoires NFL que vous pouvez faire, le tout de la part d’un expert sur une séquence de 74-54 sur les choix d’accessoires NFL !