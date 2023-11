Accessoires des joueurs de la semaine 11 – Semaine 11 du football universitaire

Prop bet n°1 : Hunter atteint sa cible

Cela a été une véritable implosion pour les Buffaloes du Colorado après un début chaud au cours duquel Deion « Coach Prime » Sanders a fait parler de lui dans le monde du football universitaire. Malgré les hauts et les bas, une chose est restée pratiquement constante tout au long de l’année : la star bidirectionnelle Travis Hunter est l’un des meilleurs joueurs du pays.

Je me concentre sur sa distance de réception ce samedi, qui est fixée à 64,5 avec une cote de -120 pour l’Over. FanDuel répertorie un accessoire de réception alternatif où il y a plus d’argent (+122) sur Hunter éclipsant le plateau de 70 mètres, et cela a attiré mon attention.

Les Buffaloes affronteront les Wildcats de l’Arizona lors de la semaine 11. L’équipe de Jedd Fisch dispose d’une défense solide cette saison, mais on parle d’elle comme d’une unité d’élite dans certains cercles de handicap alors que les chiffres ne le confirment tout simplement pas.

Alors que le DC Johnny Nansen a mené un revirement remarquable cette année, les Wildcats se classent au 62e rang en EPA par jeu et au 97e en taux de réussite défensive – bien mieux qu’il y a un an, mais toujours en dessous des notes du Colorado de 53e en EPA par jeu et 49e en taux de réussite offensivement.

Si nous isolons et regardons uniquement la défense contre la passe, les Wildcats ne se classent qu’au 107e rang. Focus sur le football professionnel‘ mesure de couverture réussie.

Hunter a disputé cinq matchs complets cette saison. Si nous excluons le match contre Colorado State où il est parti tôt après avoir été blessé sur un coup sale, il a marqué en moyenne 9,6 cibles par match. C’est un volume substantiel, et Hunter est un joueur trop talentueux pour ne pas être productif avec une charge de travail aussi importante.

La star à double sens a plus de 70 verges sur réception dans quatre de ces cinq matchs, donc cet accessoire devrait être répertorié avec une cote négative pour l’Over au lieu de l’argent positif actuellement offert. Hunter totalise en moyenne 87,4 verges sur réception par match au cours de cette période et cela semble être un reflet plus précis de sa valeur que ce que proposent les paris sportifs.

Accessoire de Travis Hunter: 70+ yards de réception (+122 à FanDuel)