Accessible, transparent, archivable : comment – ​​et pourquoi – la communauté mérite d’être informée

Nous nous souvenons tous du printemps 2020 et des premiers rapports sur l’apparition de la COVID-19 au Canada. La vie a rapidement changé et Black Press Media était là avec vous pour suivre les impacts du virus sur les patients, les travailleurs de la santé, les entreprises et les communautés.

Au fur et à mesure que le virus évoluait et que de nouvelles informations apportaient des protocoles de santé publique révisés, nous étions là, partageant les informations dont vous aviez besoin.

Des étapes scientifiques pour vous aider à rester en sécurité, au soutien des organisations artistiques locales lorsqu’elles ne pouvaient pas accueillir de public, aux solutions innovantes pour les entreprises locales – et comment vous pourriez aider – nous étions là.

C’est un engagement que nous prenons au sérieux, en tant que société de médias communautaire locale engagée dans un journalisme informé et indépendant.

Lorsque les incendies de forêt ont ravagé le Cariboo, lorsque les inondations ont submergé les terres agricoles de la vallée du Fraser, nous étions là. Et oui, lorsque votre école primaire fait une collecte de fonds pour un nouveau terrain de jeu, ou que la banque alimentaire a désespérément besoin de remplir des étagères vides, nous sommes là.

Alors, pourquoi partageons-nous cela maintenant ?

L’un des rôles clés que les médias locaux indépendants ont joué au fil des décennies est celui de véhicule pour partager les avis publics entre les organismes gouvernementaux locaux et leurs électeurs.

Black Press Media comprend que notre public reçoit chaque jour des informations via de multiples points de contact, y compris les canaux imprimés, numériques et sociaux. Avec cette connaissance à l’esprit, Black Press Media a créé une approche multicanal pour s’assurer que notre public est informé des informations d’avis public sur nos plateformes imprimées, numériques et sociales.

Tous les avis publics municipaux, régionaux et de district qui paraissent en version imprimée seront désormais également consultables dans une section dédiée sur nos sites Web d’actualités de la communauté Black Press, avec des alertes spéciales publiées sur les réseaux sociaux.

Positionnée bien en évidence sur notre barre de navigation, la section Avis publics facile à trouver garantit aux lecteurs l’accès aux informations dont ils ont besoin, quand et comment ils le souhaitent, en version imprimée ou en ligne.

Le fait que les avis publics soient publiés par une société de médias locale indépendante, avec une longue histoire de journalisme éthique, garantit que les avis parviennent aux électeurs et qu’un dossier public existe à perpétuité – les actions sont accessibles, vérifiables et archivables.

Associés à nos vastes audiences imprimées, en ligne et sur les réseaux sociaux, les avis publics atteindront une portée inégalée – une solution à 360 degrés pour les gouvernements locaux et leurs électeurs.

Et c’est dans l’intérêt du public, qui a à la fois le droit et le besoin d’être informé.