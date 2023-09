AccessHope ajoute Johns Hopkins à son réseau de soins contre le cancer

Startup contre le cancer centrée sur l’employeur AccessHope a annoncé l’ajout du Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Care Center de Johns Hopkins Medicine à son réseau de partenaires organisationnels désignés par le National Cancer Institute.

AccessHope met en relation les employeurs proposant des plans de santé autofinancés et les médecins traitants des employés avec l’expertise axée sur le cancer des centres complets de lutte contre le cancer désignés par le NCI dans tout le pays pour accroître l’accès à des soins, à la recherche et aux résultats pour les patients de qualité basés sur l’oncologie.

La société est une filiale en propriété exclusive du centre de traitement et de recherche contre le cancer City of Hope. Ses partenaires existants du National Cancer Institute comprennent City of Hope, le Dana-Farber Cancer Institute, Emory Healthcare, Northwestern Medicine et le Fred Hutchinson. Centre de lutte contre le cancer.

« AccessHope aide les employeurs à jouer un rôle essentiel dans le parcours de leurs employés contre le cancer en mettant les dernières connaissances et perspectives sur le cancer à la disposition des médecins locaux afin de contribuer à améliorer la qualité de vie et les résultats en matière de santé, d’aider les gens à retourner au travail et à la vie et de réduire les dépenses, » Mark Stadler, PDG d’AccessHope, a déclaré MobiHealthActualités dans un e-mail.

« Cette collaboration avec le Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center de Johns Hopkins Medicine offrira non seulement des avantages significatifs aux employeurs et aux personnes atteintes de cancer, mais contribuera également à réduire les disparités en matière de santé liée au cancer dans les populations mal desservies.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Une entreprise utilisant AccessHope offres pour ses salariés est le géant de la technologie et de la vente au détail Amazon. L’entreprise présente cette offre comme l’un des quatre avantages de santé que les employés peuvent utiliser dès leur premier jour.

En novembre, AccessHope a annoncé un partenariat avec Carrum Health, basé en Californie, un marché numérique permettant aux employeurs d’acheter des services de santé groupés. La collaboration permet aux employeurs auto-assurés et à leurs employés d’accéder au réseau de spécialistes du cancer d’AccessHope via l’offre d’oncologie de Carrum.

Une autre plate-forme dans le domaine de l’oncologie de la santé numérique est Jasper Health, qui fournit une plate-forme hybride numérique mais dirigée par des humains pour les soins contre le cancer, destinée aux patients et aux prestataires, offrant une navigation et des conseils en matière de soins, des informations sur les données, des capacités de surveillance à distance des patients, des coachs en soins du cancer et une communauté de soutien aux patients.