Accès aux dossiers demandé dans le cas d’un détenu qui a sectionné le pénis

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un juge du Tennessee a promis vendredi de se prononcer rapidement sur une demande d’accès public aux dossiers détaillant le traitement d’un condamné à mort qui s’est coupé le pénis alors qu’il était sous surveillance anti-suicide en octobre.

Dans une action en justice intentée devant la Chancery Court de Nashville, le détenu Henry Hodges a accusé l’État de fournir des soins médicaux et de santé mentale inadéquats.

Le détenu, qui a été condamné à mort pour le meurtre en 1990 d’un réparateur de téléphone, a également accusé l’État de punition cruelle et inhabituelle pour son traitement à son retour à la prison de l’hôpital. Cela incluait de le garder nu et attaché avec des attaches sur un mince matelas en vinyle sur une dalle de béton dans une pièce où les lumières étaient toujours allumées et où il n’y avait ni télévision ni radio.

Hodges a été emmené au centre médical de l’université Vanderbilt, où les chirurgiens ont rattaché son pénis. Après quelques semaines à l’hôpital, il a été renvoyé à la prison. Hodges a fini par devoir retourner à l’hôpital pour se faire enlever chirurgicalement le pénis après l’installation d’une nécrose, selon des documents judiciaires.

L’État a demandé une ordonnance du tribunal qui protégerait de larges catégories de documents de la divulgation publique, y compris tous les enregistrements vidéo du traitement de Hodges à l’intérieur de la prison. L’Associated Press et la bannière de Nashville demandent que ces dossiers soient ouverts.

Au tribunal vendredi, le procureur général adjoint Dean Atyia a fait valoir que la loi de l’État exemptait certaines catégories de documents de la divulgation publique. Ceux-ci comprennent des rapports d’enquête, des vidéos de surveillance et d’autres documents directement liés à la sécurité de la prison.

L’État a déposé un affidavit d’Ernest Lewis, le directeur adjoint de la sécurité de l’établissement à sécurité maximale de Riverbend, déclarant que la divulgation publique des dossiers de la prison “pourrait poser un risque grave pour la sécurité des détenus et du personnel”.

“Nous devons protéger le public”, a déclaré Atyia. “Nous devons assurer la sécurité des transports pénitentiaires, assurer la sécurité des agents pénitentiaires, empêcher la contrebande d’entrer dans les prisons.”

L’avocat de Nashville Banner, Daniel Horwitz, a fait valoir que les affirmations de l’État concernant un vague risque pour la sécurité et l’affidavit d’une seule page de Lewis ne suffisent pas à justifier la confidentialité des documents. Les responsables doivent démontrer un préjudice spécifique qui découlerait de la publication de documents spécifiques, plutôt que des allégations générales et concluantes.

« L’État a des inquiétudes concernant le transport des prisonniers ? » il a dit. “Super. Faites-nous savoir où cela se trouve » dans les vidéos.

L’avocate de Hodges, Kelley Henry, s’est prononcée en faveur de la divulgation, affirmant que des vidéos de l’intérieur de la prison sont déjà publiques sur la propre chaîne YouTube du département de correction du Tennessee.

“En le mettant sur Internet, cela montre qu’il ne compromet pas la sûreté et la sécurité”, a-t-elle déclaré.

En outre, les vidéos réfutent la version des événements de l’État sur les actions de Hodges et son traitement par les responsables de la prison, a-t-elle déclaré.

En outre, il existe une exception à la loi qui protège les enregistrements vidéo et autres réputés impliquer la sécurité. Ils peuvent être libérés dans plusieurs cas, y compris lorsqu’ils montrent une possible activité criminelle, a déclaré Paul McAdoo, avocat au Comité des journalistes pour la liberté de la presse, qui représente l’AP.

Henry, qui a vu les vidéos en question, a suggéré devant le tribunal que le traitement de Hodges par les responsables de la prison pouvait être considéré comme criminel, bien qu’elle ne soit pas entrée dans les détails.

Aucun fonctionnaire n’a été accusé d’un crime.

La sécurité des prisons est importante, a soutenu McAdoo, mais il appartient au juge d’examiner les dossiers que l’État souhaite garder confidentiels et de déterminer si la sécurité est susceptible d’être compromise par eux.

Hodges a déclaré qu’il voulait que tous les dossiers soient ouverts au public, y compris ses dossiers médicaux. Atyia a déclaré qu’ils ne s’opposeraient pas à la publication des dossiers médicaux.

Un jury de Nashville a reconnu Hodges coupable de meurtre en 1992 et l’a condamné à mort pour le meurtre du réparateur, Ronald Bassett. Hodges a également été condamné à 40 ans de prison pour avoir volé Bassett.

Travis Loller, Associated Press