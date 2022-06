Accès à l’avortement : des obstacles subsistent au Canada, selon un avocat

L’avortement est peut-être légal au Canada, mais l’accès aux services dépend beaucoup de l’endroit où vous vivez.

L’avocate du droit à l’avortement, Robyn Schwarz, a déclaré lundi à CTV’s Your Morning que même si la procédure a été décriminalisée au Canada en 1988, à la suite de la décision de la Cour suprême dans R. c. Morgentaler, le pays a connu une «crise» d’accès importante, en particulier dans les communautés rurales et autochtones, ainsi que dans certaines provinces.

Des facteurs tels que la stigmatisation et le financement limité des soins de santé limitent l’accès à l’avortement, dit-elle, tout comme la géographie.

“Selon l’endroit où vous vivez et qui est votre hôpital, il pourrait être assez difficile pour vous dans votre propre communauté d’avoir accès à un avortement, et souvent dans ces petits endroits, les médecins ou les hôpitaux ne veulent pas dire qu’ils pratiquent encore des avortements et ce qui se passe au Canada en 2022 », a déclaré Schwarz.

Les inquiétudes concernant l’accès à l’avortement se sont intensifiées ces derniers jours après que la Cour suprême des États-Unis a mis fin à près de 50 ans de protections constitutionnelles pour la procédure vendredi dernier en annulant la décision de 1973 dans Roe v. Wade. En conséquence, environ la moitié des États américains devraient désormais interdire l’avortement sous une forme ou une autre.

À moins que vous ne viviez dans un grand centre urbain comme Toronto ou Vancouver, l’accès aux services d’avortement peut nécessiter de quitter votre communauté ou votre province et de dépenser de l’argent de votre poche pour voyager ailleurs afin d’effectuer la procédure, dit Schwarz.

« Si j’avais une crise cardiaque dans ma communauté d’origine et qu’on me disait : “Hé, tu dois maintenant voyager en avion vers une autre province pour obtenir ce service”, à chaque fois, cela ne serait pas considéré comme de bons soins de santé, et c’est donc où nous en sommes et c’est ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de CTV News et de l’Associated Press