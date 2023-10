« Acceptez simplement les décisions des arbitres » – Gareth Southgate sur VAR après Spurs-Liverpool

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a admis qu’il n’était pas fan du VAR après le choc controversé de samedi entre Tottenham et Liverpool en Premier League.

Liverpool s’est vu refuser un but parfaitement bon en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium, le comité d’arbitrage PGMOL s’excusant auprès des Reds pour la confusion après le match.

Pendant ce temps, les Reds ont également vu deux joueurs expulsés contre les Spurs, un panel de Premier League admettant désormais que le carton rouge de Diogo Jota en seconde période était également une décision incorrecte.

S’adressant à Sky Sports, Southgate a déclaré : « Eh bien, quand vous dites que j’étais à l’avant-garde, je n’étais pas pour. »

Et, faisant référence à la défaite de l’Angleterre en demi-finale de l’UEFA Nations League en 2019, il a ajouté : « Ma première expérience… nous ne savons toujours pas si le but de Jesse Lingard qui nous a éliminés d’une demi-finale était légitime ou non. .

«Je n’aime pas ça. Je pense que nous devrions simplement accepter les décisions des arbitres, mais je sais aussi qu’il est peu probable que nous retournions à un monde où la technologie ne fait pas partie du processus décisionnel.

« Cela n’a jamais résolu tous les problèmes et je ne pense pas qu’il existe une solution permettant d’y parvenir. »

Southgate a nommé une équipe de 26 joueurs pour les prochains matchs de l’Angleterre contre l’Australie et l’Italie plus tard ce mois-ci.

Plus d’histoires Tottenham-Liverpool

Tottenham contre Liverpool : pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé à tort par le VAR ?

Patron des Rouges Jurgen Klopp dénonce des décisions « injustes » et « folles » lors du choc de samedi en Premier League, tandis que le patron des Spurs Ange Postecoglou admet qu’il n’est pas fan du VAR.

Et Klopp a suggéré que le seul résultat équitable serait de rejouer le match. contre les Spurs.