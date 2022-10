Accepter votre corps à n’importe quelle taille

Regardez au-delà de l’échelle

Trop souvent, les gens s’accrochent au nombre sur la balance, plutôt que de prêter attention à ce qu’ils ressentent, dit Silverman. Des gens de toutes tailles font ça, et ça n’aide pas.

Au lieu de vous concentrer sur un seul chiffre, votre poids, faites attention à ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez ou après vous être dépêché de prendre le bus. Vérifiez également tous vos autres chiffres, tels que la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle. Ceux-ci peuvent brosser un meilleur tableau de votre santé que votre poids seul.

Si vous essayez de perdre du poids, Silverman suggère d’échanger des objectifs axés sur la perte de poids avec des objectifs de remise en forme, comme maintenir votre taux de cholestérol bas ou vous entraîner pour votre premier 5K.

“Au lieu de fuir votre ancien corps sur le tapis roulant ou le StairMaster, travaillez vers un objectif qui vous fait vous sentir accompli”, dit-elle.

Choisissez un exercice que vous aimez et vous aurez plus de chances de vous y tenir, dit Osachy. Lorsque vous exercice contre le stress soulagement et plaisir, votre poids et votre santé peuvent naturellement commencer à se mettre en place, dit-elle.

En prime, faire quelque chose que vous aimez vous fera voir votre corps sous un jour différent, dit Silverman. Par exemple, au lieu de détester vos cuisses, vous les apprécierez car elles vous permettent de faire les choses que vous aimez, que ce soit le yoga ou le vélo.