Accepter un diagnostic d’atrophie géographique

Il existe des outils et des technologies pour vous aider à rester actif et indépendant avec GA.

Si vous aimez lire, essayez une loupe électronique, des livres en gros caractères ou des livres audio. Si vous aimez cuisiner, de petits changements comme utiliser des planches à découper de couleur claire ou foncée pour un meilleur contraste et appliquer du ruban adhésif brillant sur les tasses à mesurer peuvent vous permettre de rester en sécurité et indépendant dans la cuisine.

« J’ai apporté beaucoup de changements à ma maison et à ma vie quotidienne pour m’aider », explique Adelman. «J’ai un éclairage spécial. Je porte toujours des appareils comme des loupes et des lampes de poche. Mes appareils électroniques sont conservés en gros caractères avec un contraste élevé.

Des loupes et un éclairage de haute qualité vous aident à mieux voir. Les ordinateurs, tablettes et smartphones peuvent vous aider à naviguer dans votre maison et ses environs, à identifier des objets et à effectuer des tâches quotidiennes à l’aide de commandes vocales.

Étant donné que l’AG touche des millions de personnes, de nombreuses organisations recherchent des solutions GA. « Les agences de recherche gouvernementales et les sociétés privées consacrent des ressources à la recherche de thérapies pharmaceutiques », explique Dahr. Les entreprises de dispositifs médicaux proposent de nouvelles innovations et technologies pour faciliter le grossissement.

Ressources pour vous aider à vivre une vie bien remplie

En attendant, essayez ces ressources pour vous aider à gérer GA.

Spécialistes de la rétine et de la basse vision. « Votre spécialiste de la rétine est un partenaire clé », déclare Dahr. Prenez rendez-vous avec votre spécialiste au moins une à deux fois par an. Ils vérifient comment vous allez et vous disent si de nouveaux traitements sont disponibles. Travailler avec un spécialiste de la basse vision peut vous aider à tirer le meilleur parti de la vision dont vous disposez encore.

Agences de basse vision ou de rééducation visuelle. Vérifiez auprès de votre groupe local à but non lucratif ou de l’agence gouvernementale de l’État. Ils peuvent proposer des évaluations de basse vision, des programmes d’ergothérapie et des groupes de soutien. Vous pouvez également avoir droit à des aides pour aider les personnes malvoyantes, telles que des appareils électroniques, des lampes et des aides à la lecture.