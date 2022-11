Accepter notre désordre peut conduire à plus d’équilibre – Shaw Local

Je suis confus.

Là. Je l’ai dit.

Je suis un gâchis, et toi aussi.

Nous sommes tous un gâchis.

Je peux être un je-sais-tout peu sûr de lui, hostile, maussade, critique, amer, plein de ressentiment et en colère.

Juste ce matin, alors que je m’asseyais pour écrire ceci, dans ce que j’espérais être une séance rapide pour pouvoir continuer ma journée, ma connexion Internet a provoqué une crise de colère. Chaque fois que cela se produit et que je dois tout redémarrer, cela semble prendre une éternité avant que je ne sois productif.

En fait, depuis le moment où je me suis assis jusqu’au moment où ma connexion Internet défaillante s’est rétablie, j’ai passé plus d’une demi-heure à siroter mon thé aromatisé à la vanille “anti-stress” ; allumer une bougie parfumée ; activer une thérapie par le son conçue pour aider à réduire ma tension artérielle ; en allumant mon ventilateur et en bougeant mon corps pour relâcher la tension, tandis que mon chien me regardait avec une grande perplexité, et finalement s’est retourné et s’est endormi.

À certains moments de ma vie, j’ai été connu pour être ce qu’on appelle en termes simples « un accident de train », et vous savez quoi ?

Je suis d’accord avec ça.

Je reconnais mon désordre intérieur et les conséquences qu’il a parfois sur moi-même et sur le monde qui m’entoure.

Je suis ici aujourd’hui pour vous dire d’embrasser votre désordre intérieur.

Je connais pas mal de gens qui essaient de cacher leur gâchis, de prétendre qu’il n’y en a pas.

Nous avons plusieurs façons de le faire… garder un sourire perpétuel sur nos visages ; mettre beaucoup de maquillage et de vêtements élégants ou s’assurer que nous avons tous les décors et les meubles les plus à jour dans notre maison sont des moyens superficiels d’ignorer notre désordre intérieur. (En termes simples ” suivre les Jones “)

D’autres tactiques plus universelles se révèlent dans nos comportements au quotidien.

Potins. Occupation constante. Une incapacité à désactiver les distractions électroniques et autres. Travailler sans cesse. Besoin d’avoir toutes les réponses. Dépendances diverses. Blâmer les autres pour notre sort dans la vie.

D’autres manifestations plus perverses de ne pas reconnaître notre désordre intérieur : abus verbal, émotionnel et physique de ceux qui sont proches et éloignés de nos cœurs.

Nous pourrions penser que nous avons nos vies ensemble lorsque nous regardons quelqu’un d’autre et que nous nous disons « Dieu merci, je ne suis pas comme ça ! »

Eh bien, non, nous ne sommes peut-être pas “comme ça”, mais nous sommes certainement “comme autre chose”.

Le fait est que plus nous essayons de cacher le désordre que nous sommes, plus notre désordre intérieur est flagrant pour tout le monde.

Nous pouvons choisir l’une des façons ci-dessus de cacher notre agitation intérieure, et faire de cette façon de se cacher un art, mais notre gâchis se révélera encore plus fortement par d’autres moyens.

Conclusion : nous ne pouvons pas nous cacher de notre bordel. Et nous ne pouvons pas le cacher aux autres.

Mais, il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider à gérer ce gâchis, afin qu’il ne contrôle pas nos vies.

Nous pouvons le reconnaître. Prenez-en possession.

Même en RIRE.

Parce que si nous ne rions pas de notre désordre intérieur, cela nous consumera et nous ne pourrons pas accomplir le but unique pour lequel nous avons été envoyés pour rendre ce monde dans lequel nous vivons meilleur. Un monde, je vous le rappelle, qui nous est prêté pour un temps extrêmement limité, et dont nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures.

Reconnaître notre désordre intérieur ET en assumer la responsabilité, en reconnaissant que nous seuls pouvons décider de changer de voie, nous permet également de reconnaître humblement notre béatitude originelle.

C’est vrai, quand nous passons tant de temps et d’énergie à essayer de cacher ces parties de nous-mêmes que nous n’aimons pas, toutes ces bonnes choses à notre sujet – nos dons et talents, la façon dont notre âme est dans ce monde – deviennent souterraines.

Alors, voici mon défi pour vous cette semaine :

Commencez à vous regarder honnêtement, tout le bien, tout le mal, et laissez faire.

Souriez à ces choses que vous aimez chez vous et souriez à celles que vous n’aimez pas. Et, si nécessaire, excusez-vous et/ou faites amende honorable pour le chaos que votre désordre intérieur a pu créer dans la vie des autres.

Alors peut-être, juste peut-être, votre lumière et votre ombre pourront-elles commencer à vivre en harmonie l’une avec l’autre, afin que vous puissiez être l’expression harmonique de l’humanité que l’Intelligence Divine a conçu pour vous.