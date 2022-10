Accepter ma maladie de Crohn

25 sorties aux toilettes par jour

En 2010, j’ai continué à essayer différents produits biologiques. J’apprenais à faire des injections à domicile. Je n’arrêtais pas de me dire : « Eh bien, c’est mieux que l’alternative ! Mieux que de ressentir tous mes symptômes. Finalement, ces médicaments ne fonctionnaient pas non plus. J’allais de plus en plus à l’hôpital pour des vomissements, des douleurs et de l’incontinence. C’étaient des signes que quelque chose n’allait pas. J’avais des selles molles et sanglantes. Je courais aux toilettes 25 fois par jour. Je ne pouvais même pas terminer un repas sans courir aux toilettes.

En 2014, j’ai pris la décision de faire une iléostomie de dérivation [surgery to steer waste to a pouch instead of the inflamed gut]. Ils pensaient que donner à mon côlon un peu de repos intestinal aiderait. J’ai fait ça pendant un an, et je n’ai pas été mieux. Ma maladie était grave. Ainsi, en 2015, j’ai subi une opération d’iléostomie permanente. Ils ont enlevé mon gros intestin et ce qu’on appelle « le moignon », qui est essentiellement l’anus. Je n’ai plus de gros intestin. Toutes les selles passent par mon intestin grêle dans un sac d’iléostomie.

Heureusement, j’ai travaillé pendant 9 ans au CCFA. Ils étaient très compréhensifs envers les patients qui travaillaient pour eux et avaient une bonne assurance. J’ai dû prendre une invalidité de courte durée et maximiser mon FMLA [Family Medical and Leave Act] Pars. Ils ont pu travailler avec moi et j’ai pu garder mon emploi. Récemment, j’ai été licencié en raison de la pandémie et je travaille maintenant chez Habitat pour l’humanité.