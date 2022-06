Accenture, Darden Restaurants, FactSet et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Accenture (ACN) – Les actions de la société de conseil ont chuté de 3,3% en pré-commercialisation après que ses revenus trimestriels aient dépassé les prévisions, mais les bénéfices ont été impactés par le coût de sa sortie de Russie. Accenture a relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière, mais a réduit la partie supérieure de sa fourchette de bénéfices projetés en raison d’un impact négatif plus important que prévu du change.

Darden Restaurants (DRI) – La société mère d’Olive Garden et d’autres chaînes de restaurants a déclaré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre. Elle a également augmenté son dividende trimestriel de 10 % et autorisé un nouveau programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars. Darden a ajouté 3,4% dans les échanges avant commercialisation.

FactSet (FDS) – Le fournisseur d’informations financières a battu les estimations des résultats pour son dernier trimestre. Il a également soutenu ses prévisions antérieures pour l’année complète, avec une croissance projetée dans la partie supérieure de sa fourchette projetée.

Rite Aid (RAD) – Les actions de Rite Aid ont bondi de 4,3% dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé des revenus meilleurs que prévu et une perte trimestrielle plus faible que prévu.

KB Home (KBH) – KB Home a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,32 dollars par action, dépassant l’estimation consensuelle de 2,03 dollars, et les revenus du constructeur de maisons ont également dépassé les prévisions des analystes. Cependant, il a déclaré que la hausse des taux d’intérêt et des prix commençaient à avoir un impact négatif sur la croissance des ventes. KB Home a bondi de 3% dans les échanges avant commercialisation.

Occidental Petroleum (OXY) – Berkshire Hathaway (BRK.B) a acheté 9,6 millions d’actions supplémentaires d’Occidental Petroleum, portant sa participation dans le producteur d’énergie à 16,3 %. Occidental a progressé de 2,9 % dans l’action de précommercialisation.

Steelcase (SCS) – Les actions de Steelcase ont augmenté de 3,1% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de mobilier de bureau a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Des prix plus élevés et une demande accrue ont aidé à compenser la hausse des coûts découlant en partie des difficultés de la chaîne d’approvisionnement.

WeWork (WE) – L’action de la société de partage de bureaux a augmenté de 3,3% en pré-commercialisation après que le Credit Suisse a lancé une couverture de l’action avec une note de « surperformance ». Le Credit Suisse estime que WeWork fait partie des entreprises qui bénéficieront de l’augmentation du travail hybride et du coworking, ainsi que des tendances démographiques.

Snowflake (SNOW) – L’action de la société de cloud computing est passée de « surpondérée » à « neutre » chez JP Morgan Securities, ce qui indique une valorisation attrayante ainsi que des niveaux de satisfaction extrêmement élevés parmi les clients de Snowflake. Snowflake a bondi de 6,1 % dans les échanges avant commercialisation.

Revlon (REV) – Revlon a glissé de 5,7 % en précommercialisation, signalant la fin possible de la séquence de victoires de trois jours qui a suivi son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 la semaine dernière. Les actions du fabricant de cosmétiques ont plus que quadruplé au cours des 3 dernières sessions.