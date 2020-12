Fatigué d’attendre pour perdre du poids et de suivre le même vieux régime amaigrissant. Savez-vous à quel point il est bénéfique d’associer des aliments si vous souhaitez perdre du poids? Voici quelques délicieuses combinaisons alimentaires pour égayer votre programme diététique et stimuler la perte de poids.

1. Thé chaud

Pourquoi ne pas commencer par une boisson chaude à base de thé vert, d’un trait de citron vert, de menthe et de gingembre pour vaincre les mois froids d’hiver! Cette boisson savoureuse et riche en antioxydants est connue pour accélérer la perte de poids, vous garder rassasié et votre faim à distance.

2. Poignée de framboises, amandes, yaourt grec

Une excellente source de vitamine D, de calcium et d’antioxydants – ce combo de repas est un énorme succès parmi les aficionados du fitness.

3. Gruau, myrtilles, cannelle, noix

C’est un régime très riche en fibres qui peut vous aider à démarrer votre journée en fournissant à vos muscles la bonne quantité de nutrition nécessaire. Les noix étant la nourriture du cerveau, ajoutez une texture et une dimension croquantes et savoureuses supplémentaires à votre régime alimentaire.

4. Œuf, épinards (légumes-feuilles) à l’huile d’avocat, petits pois

Cette délicieuse protéine, un repas riche en fer, vous laissera rassasié et heureux. Il aide à gonfler et à perdre plus de poids dans le processus.

5. Caillé et concombre

Ces deux aliments sont une combinaison hautement recommandée d’aliments qui peuvent accélérer votre métabolisme.

Essayez d’avoir du caillé et du concombre après le déjeuner et votre intestin vous remerciera pour l’effet magique et rafraîchissant du duo; comme votre corps coupe par magie sur la graisse.

6. Quinoa, haricots noirs, avocat, noix de coco râpée

Remplie des bienfaits de la nature, cette combinaison laissera sûrement vos papilles gustatives vous remercier. Pendant que vous mangez joyeusement ce repas sain, riche en fibres et savoureux, votre corps brûlera les graisses, rendra votre peau éclatante et renforcera les os en même temps.

7. Lentilles, bouillon, tomates

Rien de tel qu’un bon bol chaud de soupe aux lentilles avec des tomates, du curcuma anti-inflammatoire et du poivre noir. Il stimule votre perte de poids d’une manière délicieuse.

8. Poulet, chou frisé, orge

Remplie de protéines maigres, cette combinaison de chou frisé à feuilles fait des merveilles pour la graisse du ventre et vous aide à obtenir une taille fine. Avec un peu d’orge dedans, le repas prend un coup de pied supplémentaire.

Ce qui est si étonnant à propos de ces combinaisons d’aliments qui réduisent les déchets, c’est qu’en plus de vous aider à perdre du poids, elles vous gardent également rassasié et ne semblent pas inutilement gonflés.