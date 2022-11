Le recul signalé par la Russie reflète également la dernière grande victoire de l’Ukraine sur le champ de bataille, rendue possible par des systèmes d’armes précis à longue portée tels que les M777, fournis par les États-Unis et d’autres alliés occidentaux. Après des mois de sous-armement, Kyiv a pris le dessus dans ce qui est en grande partie une guerre d’artillerie, et les résultats sont évidents sur tout le front sud.

En avril et mai, des soldats ukrainiens ont été envoyés à l’étranger pour être entraînés sur le M777, une version beaucoup plus agile des énormes systèmes d’artillerie soviétiques “hyacinthe” qu’ils utilisaient. Les “triple sept”, comme on les appelle, tirent des cartouches de 155 mm, y compris des obus Excalibur guidés par GPS, avec une portée d’environ 25 milles.

Les triples sept sont plus précis, plus légers et plus mobiles que les jacinthes, a déclaré Student. Cependant, ils sont également plus sujets à la surchauffe et nécessitent un entretien plus minutieux que les canons soviétiques plus robustes.