Accélérer la transition énergétique avec les technologies Web3

« Nous assistons à un changement de paradigme d’un monde Internet centralisé à un monde décentralisé, caractérisé par la désintermédiation et la démocratisation. Il y a beaucoup de chevauchements avec la façon dont le secteur de l’énergie se transforme pour devenir plus décentralisé et distribué dans la nature », explique Sabine Brink, responsable de la blockchain et du Web3 chez Shell.

Il existe un large éventail d’opportunités d’applications de la technologie Web3 et blockchain pour soutenir la transition énergétique urgente. Par exemple, Shell et un certain nombre d’autres entreprises mondiales ont lancé Avelia, une solution de réservation et de réclamation pour aider à augmenter l’approvisionnement en carburant d’aviation durable. Des entreprises technologiques telles que Toucan, Moss.Earth et JustCarbon symbolisent les crédits carbone, offrant aux clients un moyen plus simple de compenser les émissions de carbone. Le commerce d’énergie entre pairs devient une réalité grâce à des entreprises telles que Powerledger, Grid+ et LO3 Energy.

Paul Brody, leader mondial de la blockchain chez EY, souligne le caractère transformateur de cette technologie d’infrastructure : “Dans un écosystème basé sur la blockchain, vous pouvez avoir une interaction numérique très liquide, où vous pouvez choisir parmi une douzaine de fournisseurs différents, et vous pouvez les évaluer. le tout sur une base numérique.

La décarbonisation passe par la décentralisation

La lutte contre le changement climatique passe avant tout par une exigence : la décarbonation des systèmes énergétiques. Cela nécessite la poursuite de l’électrification des économies et la décentralisation du système énergétique.

Compte tenu de la nature des énergies renouvelables, en particulier de l’énergie solaire et éolienne, l’électricité produite n’est pas toujours facilement disponible (sans stockage) et est souvent éloignée géographiquement de l’endroit où l’électricité est nécessaire. De plus, avec l’avènement des prosommateurs – des consommateurs qui génèrent également de l’énergie qui peut être réinjectée dans le réseau – les systèmes énergétiques existants ont besoin d’une refonte en profondeur.

«Nous avons beaucoup plus d’acteurs qui entrent sur le marché de l’énergie, ainsi qu’un mix différent de produits énergétiques à faible émission de carbone. Cela nécessite une orchestration mondiale des systèmes énergétiques à grande échelle pour garantir que nous atteignons zéro net à tous les niveaux. En plus de cela, la transparence, la vérifiabilité et la responsabilité seront essentielles. » explique Brink. “La blockchain en tant que technologie de réseau décentralisée a beaucoup de sens pour étayer cela.”

Ces changements du système énergétique vont augmenter de façon exponentielle le nombre de transactions, y compris les micro-transactions, qui auront lieu chaque jour entre de nombreux acteurs et actifs énergétiques. Celles-ci doivent être enregistrées et gérées de manière à garantir la transparence, la confiance et la vérifiabilité des données. Il est vital que les systèmes de transaction et les réglementations évoluent pour répondre à ce besoin.

Le rôle de la technologie blockchain

La technologie Blockchain, un registre numérique et décentralisé qui conserve plusieurs copies des transactions, rend la falsification des données presque impossible. Bien que développée pour la crypto-monnaie, qui reste fortement associée aux monnaies numériques, la blockchain se prête à de nombreuses utilisations. Son principal avantage, l’incorruptibilité, génère un atout précieux pour les marchés : la confiance.