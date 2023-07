Accélérer la personnalisation du commerce de détail à grande échelle

Il s’agit d’un appel clair pour de nombreux détaillants à créer des expériences d’achat centrées sur le client. Oubliez une focalisation de type laser sur le développement et la livraison de produits. Au lieu de cela, les détaillants avisés créent des expériences d’achat holistiques et personnalisées qui engagent et répondent aux besoins des clients tout au long du parcours client.

Les consommateurs veulent cette touche personnelle : 66 % disent qu’ils veulent que les marques les contactent, avec des messages personnalisés tels que des remises et des offres sur des articles qu’ils ont déjà achetés (44 %) ou des prédictions sur les produits qu’ils pourraient aimer (32 %), selon à un rapport de recherche sur les consommateurs de 2022 par Oracle Retail.

« Dans un monde où le consommateur devient de plus en plus diversifié, de plus en plus segmenté et de plus en plus individualiste, il est essentiel que les détaillants réinventent la manière de placer le client au cœur de leurs processus », déclare Daniel Edsall, principal et global chef d’épicerie chez Deloitte Consulting LLP.

Mais s’il est impératif de passer du merchandising traditionnel à une vision entièrement centrée sur le client, les détaillants doivent surmonter certains obstacles importants pour réussir. Nombre d’entre eux sont accablés par une technologie héritée coûteuse à entretenir et difficile à reconfigurer.

Les pénuries de main-d’œuvre continuent d’entraver les efforts des détaillants pour se lancer dans de nouvelles activités. Et les ondes de choc induites par la pandémie peuvent encore se faire sentir sous la forme de perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de retards de livraison.

La bonne nouvelle est qu’il existe des moyens d’adopter un modèle commercial plus centré sur le client tout en relevant les défis actuels en matière de main-d’œuvre et de technologie. Une clé : des plates-formes technologiques basées sur le cloud qui permettent l’innovation technologique et permettent aux détaillants de passer de catégories de produits et de départements cloisonnés à une vue holistique du client, des stocks et des opérations.

Télécharger le rapport complet.

Ce contenu a été produit par Insights, la branche de contenu personnalisé de MIT Technology Review. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.