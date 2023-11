Accel Entertainment, Inc. (NYSE :ACEL) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 7 novembre 2023

Accel Entertainment, Inc. ne répond pas aux attentes en matière de bénéfices. Le BPA déclaré est de 0,12 $ par action, les attentes étaient de 0,16 $.

Opérateur: Bonjour et merci d’avoir assisté aujourd’hui à l’appel sur les résultats du troisième trimestre d’Accel Entertainment. Je m’appelle Jason et je serai le modérateur pour aujourd’hui. [Operator Instructions]. J’aimerais maintenant céder la parole à notre hôte, Derek Harmer.

Derek Harmer : Bienvenue à l’appel aux résultats du troisième trimestre 2023 d’Accel Entertainment. Les participants à l’appel d’aujourd’hui sont Andy Rubenstein, président-directeur général d’Accel ; et Mat Ellis, directeur financier d’Accel. Veuillez consulter notre site Web pour le communiqué de presse et les informations supplémentaires qui seront discutées lors de cet appel. L’appel d’aujourd’hui est en cours d’enregistrement et sera disponible sur notre site Web sous Événements et présentations dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web. Certains des commentaires contenus dans l’appel d’aujourd’hui peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux discutés aujourd’hui, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l’exige.

Pour une discussion plus détaillée de ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque, les investisseurs doivent consulter la section relative aux déclarations prospectives du communiqué de presse sur les résultats disponible sur notre site Web ainsi que les autres informations sur les facteurs de risque dans nos documents déposés auprès de la SEC. Au cours de l’appel, nous pouvons discuter de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Pour les rapprochements des mesures non conformes aux PCGR ainsi que d’autres informations concernant ces mesures, veuillez vous référer à notre publication de résultats et à d’autres documents dans la section Relations avec les investisseurs de notre site Web. Je vais maintenant céder la parole à Andy.

André Rubenstein : Merci, Derek, et bon après-midi à tous. Merci de vous joindre à nous pour l’appel aux résultats du troisième trimestre d’Accel. Je suis heureux d’annoncer que nous avons connu un autre trimestre solide. Nous avons déclaré un chiffre d’affaires de 287 millions de dollars, soit une augmentation de 8 % d’une année sur l’autre, et un BAIIA ajusté de 44 millions de dollars, soit une augmentation de 7 % d’une année sur l’autre. La croissance des revenus au troisième trimestre s’explique principalement par l’ajout de nouveaux sites dans l’Illinois, ainsi que par une croissance des ventes à magasins comparables de 1 %. Nous avons également constaté une certaine croissance sur nos marchés en développement, où nous continuons d’ajouter des sites et d’attirer de nouveaux acteurs. Notre croissance continue dans le contexte économique actuel démontre la force de notre modèle économique hyperlocal. Nos établissements partenaires reconnaissent et comptent sur les bénéfices supplémentaires que notre offre de haute qualité apporte à leurs entreprises.

L’histoire continue

Du côté des dépenses, notre structure de coûts continue de rester stable, malgré les impacts inflationnistes sur la main-d’œuvre et d’autres dépenses telles que les pièces. Même si le marché du travail reste tendu, nous avons observé certains signes de stabilisation, nous permettant de mieux retenir et attirer les talents. Nos fournisseurs ont surmonté presque toutes les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et sont désormais en mesure de fournir des pièces dans les délais et de manière cohérente. Notre modèle économique allégé en actifs et notre structure de coûts hautement variable nous permettent d’adapter rapidement notre entreprise à tout changement de l’économie. En ce qui concerne la croissance future, notre pipeline reste actif et je suis ravi de vous annoncer que nous évaluons plusieurs opportunités à travers le pays. Nous travaillons dur pour que ces opportunités franchissent la ligne d’arrivée et sommes impatients de les partager avec vous à l’avenir.

Un client profitant d’une partie de billard sur une table de billard de style tournoi dans un établissement Gaming Terminal.

Notre objectif à long terme reste de continuer à augmenter le pourcentage de nos revenus générés en dehors de l’Illinois. Dans l’ensemble, Accel continue d’exécuter son plan de croissance. Nous restons enthousiasmés par les opportunités sur les marchés sur lesquels nous opérons actuellement ainsi que par les nouveaux marchés sur lesquels nous cherchons à pénétrer. Notre bilan solide, notre modèle économique local et notre croissance très visible offrent l’un des meilleurs rendements du jeu. Sur ce, j’aimerais céder la parole à Mat pour qu’il vous explique plus en détail nos états financiers.

Mathew Ellis : Merci, Andy, et bon après-midi à tous. Pour le troisième trimestre, nous avons enregistré un chiffre d’affaires total de 287 millions de dollars, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 8 % et un EBITDA ajusté de 44 millions de dollars, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 7 %. Pour rappel, Century est inclus dans nos résultats depuis le 1er juin 2022 et Century opère sur des marchés où la répartition des revenus entre Century et la localisation est négociée. Les marges sont attractives, mais bien inférieures à celles de nos autres marchés. Les dépenses d’investissement pour le troisième trimestre s’élevaient à 19 millions de dollars de dépenses en espèces. Cette augmentation est due à l’accélération de certains achats dans l’Illinois et à des investissements supplémentaires dans nos marchés en développement tels que le Nebraska et la Géorgie. Nous continuons de constater une hausse sur ces deux marchés et nous sommes enthousiasmés par la croissance récente.

Cela dit, il est important de comprendre que les investissements d’aujourd’hui ne seront peut-être pas pleinement réalisés avant plusieurs années. Au 30 septembre, nous avions 24 016 terminaux et 3 687 emplacements, soit des augmentations d’une année sur l’autre de 7 % et 5 %, respectivement. L’attrition des emplacements continue de rester faible et est principalement attribuable à la fermeture de nos emplacements les moins performants. À la fin du troisième trimestre, nous avions une dette nette d’environ 282 millions de dollars et 572 millions de dollars de liquidités, dont 230 millions de dollars de liquidités dans notre bilan et 342 millions de dollars de disponibilité sur notre facilité de crédit. J’aimerais maintenant faire le point sur notre stratégie d’allocation du capital. Comme vous le savez tous, en novembre 2021, nous avons annoncé un programme de rachat d’actions de 200 millions de dollars. Grâce à notre bilan solide et à notre faible endettement, nous sommes dans une position unique nous permettant de développer notre activité et de restituer du capital aux actionnaires.

Au cours du trimestre, nous avons racheté un peu plus de 300 000 actions à un prix d’achat moyen de 11,10 $ par action. Nous sommes à un peu plus de la moitié du programme de rachat avec environ 10 millions d’actions rachetées pour un coût d’environ 104 millions de dollars. Comme pour les trimestres précédents, nous ne publions pas de prévisions en raison de l’incertitude macroéconomique à court terme. Cependant, je tiens à souligner que la demande reste forte et que si les tendances actuelles se poursuivent, nous prévoyons de terminer l’année avec des résultats records. Sur ce, j’aimerais redonner la parole à Andy.

André Rubenstein : Merci, Mat. Nous sommes satisfaits d’un autre trimestre solide et restons concentrés sur l’exécution de notre stratégie de croissance visant à créer de la valeur pour nos investisseurs. Nous sommes convaincus que notre modèle commercial axé sur le local crée une plate-forme permettant de surperformer dans des conditions difficiles comme celles-ci et de prospérer dans des circonstances normales. Nous allons maintenant répondre à vos questions.

Voir également 50 meilleurs films de tous les temps et portefeuille d’investissement de Kevin Durant : 15 plus grandes entreprises.

Pour continuer à lire la session de questions-réponses, veuillez Cliquez ici.