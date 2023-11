Accel Entertainment annonce ses résultats d’exploitation du troisième trimestre 2023 | Affaires nationales

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–7 novembre 2023–

Accel Entertainment, Inc. (NYSE : ACEL) a annoncé aujourd’hui certains résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.

Points forts:

A terminé le troisième trimestre 2023 avec 3 687 emplacements ; une hausse de 5% par rapport au T3 2022

A terminé le troisième trimestre 2023 avec 24 016 terminaux de jeu ; une hausse de 7% par rapport au T3 2022

Revenus de 287,5 millions de dollars pour le T3 2023, en hausse de 8 % par rapport au T3 2022

Bénéfice net de 10,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023 ; une diminution de 53 % par rapport au T3 2022 principalement attribuable à la perte de 1,6 million $ sur la variation de la juste valeur des actions liées au complément de prix conditionnel au T3 2023 par rapport au gain de 10,4 millions $ au T3 2022

EBITDA ajusté de 44,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023 ; une hausse de 7% par rapport au T3 2022 La croissance des ventes des magasins comparables de l’Illinois était de 1 % au troisième trimestre 2023.

Le troisième trimestre 2023 s’est terminé avec une dette nette de 282 millions de dollars ; une baisse de 9% par rapport au T3 2022

Rachat d’environ 3 millions de dollars d’actions ordinaires Accel de classe A-1 au troisième trimestre 2023

Le PDG d’Accel, Andy Rubenstein, a commenté : « Nous sommes heureux de réaliser un autre trimestre solide. Notre croissance constante malgré une conjoncture économique incertaine témoigne de la résilience de notre modèle économique. Nous continuons d’évaluer les opportunités d’étendre davantage notre portée en dehors de l’Illinois et de consolider notre position de leader national du jeu distribué. Nous pensons que notre solide bilan et notre modèle commercial axé sur le local offrent l’un des meilleurs rendements du jeu. »

États consolidés condensés des résultats et autres données Trois mois terminés 30 septembre Neuf mois terminés 30 septembre (en milliers) 2023 2022 2023 2022 Revenus nets totaux $ 287 497 $ 266 967 $ 873 352 $ 691 727 Résultat opérationnel 25 120 23 239 81 956 71 761 Bénéfice avant charge d’impôt sur le résultat 15 080 27 358 46 347 77 227 Revenu net 10 450 22 444 29 615 60 696 Autres données financières : EBITDA ajusté (1) 44 138 41 125 136 869 119 083 Résultat net ajusté (2) 19 067 18 932 60 566 59 053

(1) L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat net majoré de l’amortissement des immobilisations incorporelles et des coûts d’acquisition de routes et de clients ; la charge de rémunération à base d’actions ; perte (gain) sur la variation de la juste valeur des actions à complément de prix conditionnel ; autres dépenses, nettes ; effet fiscal des ajustements ; dépréciation et amortissement des immobilisations corporelles ; charges d’intérêts, nettes ; marchés émergents; et la charge d’impôt sur le revenu. Pour plus d’informations sur l’EBITDA ajusté et un rapprochement du bénéfice net avec l’EBITDA ajusté, voir « Mesures financières non conformes aux PCGR – EBITDA ajusté et bénéfice net ajusté ». (2) Le résultat net ajusté est défini comme le résultat net majoré de l’amortissement des immobilisations incorporelles et des frais d’acheminement et d’acquisition de clients ; la charge de rémunération à base d’actions ; perte (gain) sur la variation de la juste valeur des actions à complément de prix conditionnel ; autres dépenses, nettes ; et l’effet fiscal des ajustements. Pour plus d’informations sur le résultat net ajusté et un rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté, voir « Mesures financières non conformes aux PCGR – Résultat net ajusté et EBITDA ajusté ».

Revenus nets (en milliers) Trois mois terminés 30 septembre Neuf mois terminés 30 septembre 2023 2022 2023 2022 Revenus nets par État : Illinois $ 212 113 $ 200 914 $ 647 903 $ 601 735 Montana 39 362 33 456 115 088 44 282 Nevada 28 003 28 439 87 833 37 359 Autre 8 019 4 158 22 528 8 351 Revenus nets totaux $ 287 497 $ 266 967 $ 873 352 $ 691 727

Indicateurs commerciaux clés Emplacements (1) Au 30 septembre, 2023 2022 Illinois 2 724 2 596 Montana 611 586 Nevada 352 335 Emplacements totaux 3 687 3 517

Terminaux de jeux (1) Au 30 septembre, 2023 2022 Illinois 15 020 14 033 Montana 6 252 5 782 Nevada 2 744 2 614 Total des terminaux de jeux 24 016 22 429

(1) Basé sur une combinaison de données de portail tiers et de données de nos systèmes internes. Cette mesure est utilisée par Accel pour surveiller en permanence la croissance des emplacements existants, les ouvertures organiques, les emplacements acquis et les conversions des concurrents.

Données sur les tableaux consolidés condensés des flux de trésorerie Neuf mois terminés 30 septembre (en milliers) 2023 2022 Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles $ 92 007 $ 78 250 Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement (35 404 ) (168 871 ) Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités de financement (50 328 ) 103 898

Mesures financières non conformes aux PCGR Trois mois terminés 30 septembre Neuf mois terminés 30 septembre (en milliers) 2023 2022 2023 2022 Revenu net $ 10 450 $ 22 444 $ 29 615 $ 60 696 Ajustements : Amortissements des immobilisations incorporelles et des frais d’acquisition de tournées et de clients (1) 5 299 5 156 15 825 12 278 Rémunération à base d’actions (2) 2 718 1 070 6 973 4 956 Perte (gain) sur variation de juste valeur des actions à complément de prix conditionnel (3) 1 625 (10 358 ) 11 063 (19 497 ) Autres charges, nettes (4) 1 682 3 106 5 006 7 894 Effet fiscal des ajustements (5) (2 707 ) (2 486 ) (7 916 ) (7 274 ) Résultat net ajusté 19 067 18 932 60 566 59 053 Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles 9 405 8 136 27 914 20 575 Charges d’intérêts, nettes 8 415 6 239 24 546 14 031 Marchés émergents (6) (86 ) 418 (805 ) 1 619 La charge d’impôt sur le revenu 7 337 7 400 24 648 23 805 EBITDA ajusté $ 44 138 $ 41 125 $ 136 869 $ 119 083

(1) L’amortissement des immobilisations incorporelles et des coûts d’acquisition de routes et de clients comprend les paiements en espèces initiaux et les paiements en espèces futurs à des agents commerciaux tiers pour acquérir les partenaires de localisation qui ne sont pas liés à une acquisition d’entreprise, ainsi que l’amortissement des autres immobilisations incorporelles. actifs. Nous amortissons le paiement initial en espèces sur la durée du contrat, y compris les renouvellements prévus, à compter de la date de mise en service du site, et comptabilisons les charges d’amortissement hors trésorerie relatives à ces éléments. Les paiements en espèces futurs ou différés, qui peuvent survenir en fonction des conditions du contrat sous-jacent, sont généralement inférieurs dans l’ensemble par rapport à la pratique établie consistant à fournir des paiements initiaux plus élevés, et sont également capitalisés et amortis sur la durée de vie restante du contrat. Les paiements en espèces futurs n’incluent pas les coûts en espèces associés au renouvellement des contrats clients, car nous n’engageons généralement pas de coûts importants à la suite de la prolongation ou du renouvellement d’un contrat existant. Les contrats de localisation acquis lors d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisés à la juste valeur dans le cadre de la comptabilisation du regroupement d’entreprises, puis amortis en tant qu’immobilisation incorporelle sur une base linéaire sur la durée d’utilité attendue du contrat de 15 ans. « Amortissement des immobilisations incorporelles et des frais d’acquisition de routes et de clients » regroupe les charges d’amortissement hors trésorerie liées aux paiements initiaux des frais de routes et d’acquisition de clients et aux contrats de localisation acquis, ainsi que l’amortissement des autres immobilisations incorporelles.

(2) La rémunération à base d’actions se compose d’options, d’unités d’actions restreintes et d’unités d’actions restreintes basées sur la performance.

(3) La perte (le gain) sur la variation de la juste valeur des actions conditionnelles à complément de prix représente un ajustement hors trésorerie de la juste valeur à chaque clôture de période lié à la valeur de ces actions conditionnelles. Une fois cette éventualité réalisée, les actions ordinaires de classe A-2 sont converties en actions ordinaires de classe A-1, ce qui entraîne un règlement sans numéraire de l’obligation.

(4) Les autres dépenses, nettes, comprennent (i) les dépenses hors trésorerie, y compris la réévaluation des obligations de contrepartie conditionnelles, (ii) les frais de lobbying et juridiques non récurrents liés à l’expansion des jeux distribués sur les marchés actuels ou potentiels, et (iii) les autres dépenses. dépenses non récurrentes.

(5) Calculé en excluant l’impact des ajustements non-GAAP des calculs de la provision fiscale de la période en cours.

(6) Les marchés émergents comprennent les résultats, sur la base de l’EBITDA ajusté, pour les juridictions non stratégiques dans lesquelles nos activités se développent. Les marchés ne sont plus considérés comme émergents lorsque nous avons installé ou acquis au moins 500 terminaux de jeu dans la juridiction, ou lorsque 24 mois se sont écoulés à compter de la date à laquelle nous avons installé ou acquis pour la première fois des terminaux de jeu dans la juridiction, selon la première éventualité. Nous considérons actuellement l’Iowa et la Pennsylvanie comme des marchés émergents. Avant avril 2023, le Nebraska était considéré comme un marché émergent. Avant juillet 2022, la Géorgie était considérée comme un marché émergent.