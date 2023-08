Accédez à RedZone pour la saison complète pour 80 $ avec cette offre NFL Plus

Amis sportifs, si vous êtes prêts pour le coup d’envoi, voici une offre à ne pas manquer. NFL.com offre actuellement 20% de réduction sur un abonnement annuel à NFL Plus Premium pour les nouveaux abonnés, ce qui réduit le prix à seulement 80 $ pour un an d’accès et inclut la populaire chaîne RedZone avec votre abonnement afin que vous puissiez attraper chaque touché chaque dimanche du régulier saison 2023. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

L’inscription à un abonnement pour la saison 2023 vous donnera accès au réseau NFL, ce qui signifie que vous pouvez regarder des matchs réguliers et d’après-saison locaux et aux heures de grande écoute en direct sur votre téléphone ou votre tablette, des matchs de pré-saison hors marché en direct, de l’audio de jeu en direct, contenu à la demande et plus encore. Et la populaire chaîne NFL RedZone fait partie de cet accord. Il bascule entre tous les matchs d’un dimanche donné et met en évidence les équipes à l’intérieur de la ligne des 20 mètres – « la zone rouge » – sur tous vos appareils domestiques, y compris votre téléviseur. Vous pourrez également voir des rediffusions de matchs et obtenir 30 % de réduction sur votre prochain achat dans la boutique NFL.

Il convient de noter que si vous avez (ou prévoyez de vous abonner) l’un des Billet du dimanche de la NFL forfaits, certains d’entre eux incluront RedZone pour vous et vous devriez transmettre cette offre. Cependant, ces forfaits ultra-premium sont assortis de prix, avec des forfaits à partir de 339 $. Pour tous les autres, c’est une bonne affaire pour vous aider à saisir toute l’action cette saison – en gros, seulement 20 $ par mois pour regarder une saison complète de RedZone sur votre téléviseur.