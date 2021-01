Des essais cliniques du vaccin Oxford-AstraZeneca ont été menés en Afrique du Sud

Alors que l’Afrique du Sud se bat contre une nouvelle mutation hautement contagieuse de Covid-19, le principal expert du pays sur la pandémie a exhorté les pays plus riches à ne pas accumuler de fournitures de vaccins, décrivant le comportement comme « inadmissible » et avertissant que « personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas. sûr ».

«Fondamentalement, certains pays pensent à tort qu’ils peuvent vacciner leur population et qu’ils seront en sécurité.

« Ce n’est tout simplement pas vrai. Dans ce monde dans lequel nous vivons, avec ce coronavirus, personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité », a déclaré le professeur Salim Abdool Karim, président du comité consultatif gouvernemental sur les coronavirus.

« Il n’y a pas de fin de partie qui voit un pays réussir à contrôler le virus alors que le reste du monde fait face à une propagation effrénée » « , Source: Salim Abdool Karim, Description de la source: Président du comité consultatif sud-africain sur les coronavirus, Image: Salim Abdool Karim

Il a mis en garde contre le risque d’une longue poursuite internationale «chat et souris» pour vaincre Covid-19 avec des vaccins constamment mis à jour si la pandémie était autorisée à continuer à se propager dans des pays incapables de vacciner leurs populations à temps.

« Il n’y a pas de fin de partie qui voit un pays réussir à contrôler le virus alors que le reste du monde est confronté à une propagation endémique. Pour moi, nous devons tous être unis. C’est dans l’intérêt de tous.

Les agents de santé sud-africains ont pris des mesures élaborées pour freiner la propagation du Covid-19

«Pour moi, il serait inadmissible qu’un pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni commence à vacciner les jeunes à faible risque, alors que nous, en Afrique, n’avons même pas commencé à vacciner les travailleurs de la santé et les personnes âgées.

« Au rythme auquel les choses évoluent, c’est ce qui va se passer », a-t-il prévenu.

En savoir plus sur la crise Covid en Afrique du Sud:

Les hôpitaux sud-africains ont été aux prises avec une énorme deuxième vague d’infections causées par une variante du virus, avec 23 mutations différentes, découvertes pour la première fois ici en novembre.

« Cela nous a pris au dépourvu. Cela suggère que si ce genre de 23 mutations peut se produire comme ça, cela va se produire partout ailleurs, et cela va se produire assez largement », a déclaré le professeur Karim à la BBC.

L’histoire continue

« Le scénario selon lequel nous pourrions simplement injecter des personnes une fois et qu’il y aurait une protection à vie pourrait ne pas s’appliquer. »

« Les mutations sont un appel au réveil »

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont introduit des restrictions pour les voyageurs d’Afrique australe en réponse à la nouvelle variante, mais le scientifique qui a découvert les récentes mutations a rejeté cette décision comme étant inefficace.

« Je trouve cela presque idiot – essayer de bloquer un pays, parce que nous savons à quelle vitesse ce virus se propage et dans combien d’endroits », a déclaré le professeur Tulio De Oliveira, un éminent spécialiste de la génétique à la tête d’un laboratoire de surveillance dans la ville côtière sud-africaine de Durban.

Il a déclaré que les gouvernements devraient éviter le «nationalisme» viral et se concentrer plutôt sur des règles de quarantaine générales appliquées de manière égale à tous les voyageurs internationaux.

La carte montre les doses administrées pour 100 personnes. Mis à jour le 25 janv.

Le professeur De Oliveira a déclaré que l’expérience de la découverte des mutations virales en Afrique du Sud était « fondamentalement un appel au réveil au monde entier pour traiter la pandémie comme un problème mondial, et que nous travaillons ensemble … pour arrêter la transmission dans le monde entier sinon ceux-ci des variantes continueront d’apparaître. «

Des scientifiques d’Afrique du Sud et d’autres pays analysent actuellement la variante 501Y.V2 découverte ici pour établir dans quelle mesure elle peut être résistante à la fois aux vaccins actuels et aux anticorps chez des personnes qui ont déjà été infectées par des variantes antérieures du coronavirus. Les résultats sont attendus dans les prochaines semaines.

«Nous allons devoir nous assurer que nos vaccins sont capables de neutraliser [new variants] parce que s’ils ne le sont pas, cela signifie que nous sommes de retour à la case départ et que nous devons jouer à ce jeu du chat et de la souris », a déclaré le professeur Karim.

Bien qu’il y ait de la frustration dans de nombreux pays plus pauvres à propos du déploiement inégal des vaccins, le professeur Karim a déclaré qu’il restait optimiste sur le fait que, à mesure que de nouveaux vaccins et de nouvelles lignes d’approvisionnement émergeraient, « alors la demande et l’offre seront dans une bien meilleure position.

«Alors les gens n’auront pas à se bousculer, à accumuler, à se comporter de façon abominable en essayant de ramasser tous les vaccins, car il y en a beaucoup plus disponibles, ils fonctionnent tous, et vous achetez simplement ce dont vous avez besoin et utilisez ce dont vous avez besoin.

En savoir plus sur l’accès équitable aux vaccins: