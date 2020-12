Sharon Escobar a payé un salon funéraire de Brooklyn pour s’occuper des restes de son père, Elisha Magosha, après sa mort des complications de Covid-19 en avril.

Deux semaines plus tard, elle a appris que son corps s’était désintégré aux côtés de plus d’une douzaine d’autres à l’intérieur de deux camions U-Haul stationnés devant la maison funéraire Andrew T.Cleckley, un petit bâtiment coincé entre un sex-shop et un magasin à un dollar.

La découverte au début du mois de mai, alors que la pandémie tenait fermement New York, a choqué et mis en colère une ville traumatisée, et en novembre, le directeur de la maison, Andrew Cleckley, a vu son permis révoqué par l’État pour avoir mal géré les restes du défunt. .

Les odeurs qui s’échappaient des camions ont incité les passants à se plaindre aux autorités, ce qui a finalement conduit à la découverte de ce qui se passait.