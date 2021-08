Accablé par la victoire de Bigg Boss dans la saison 3 en malayalam : Manikuttan | Nouvelles régionales

Thiruvananthapuram : L’acteur de cinéma malayalam Manikuttan, qui est sorti victorieux de la saison 3 de Big Boss Malayalam, s’est dit bouleversé par sa victoire et a remercié les personnes qui ont voté pour lui.

S’adressant à l’IANS, il a déclaré : « Je suis bouleversé, je remercie Dieu de m’avoir choisi pour remporter ce prix prestigieux. Je crois fermement que si vous voulez quelque chose, tout l’univers conspire pour vous aider à l’atteindre. »

Il a ajouté: « J’avais tout mis dans le spectacle et je suis dans l’industrie du divertissement depuis 16 ans. S’il n’y a pas de films et qu’il y a du temps libre, je regarde beaucoup de films et prends des informations de ce monde- films en classe et cela m’a aidé dans toutes les tâches pendant le spectacle. »

L’acteur qui est né et a grandi à Thiruvananthapuram a fait ses débuts sur le mini-écran de Malayalam dans le rôle de « Kayamakulam Kochunni », le voleur de bord qui volait les riches et donnait de l’argent aux pauvres et aux démunis. L’émission a été diffusée sur Surya TV.

Au cours d’une carrière de 16 ans, Manikuttan a joué plusieurs petits et grands rôles.

« J’ai joué aux côtés de Mohanlal Sir dans cinq films et avec Mammooty Sir j’ai également partagé l’espace d’écran dans le film à gros budget, Mamangam. J’ai joué dans plusieurs films jouant des rôles mineurs et majeurs. En tant qu’acteur, je n’étais pas si exigeant. et avait joué plusieurs rôles, même des petits rôles », a-t-il déclaré.

Manikuttan qui a été couronné vainqueur de la saison 3 de Bigg Boss le 1er août par Mohanlal a remporté un appartement d’une valeur de Rs 75 lakh, un trophée et une citation.

La saison 3 de Bigg Boss a été diffusée à partir du 14 février. Au total, 14 personnes sont entrées dans la maison de Bigg Boss en tant que participants. Cependant, après 95 jours de spectacle, il a été suspendu à la suite de la deuxième vague de la pandémie, et les candidats qui ont été laissés dans la maison ont été déclarés finalistes. Un sondage en ligne a été mené et Manikuttan est sorti vainqueur.

L’acteur a obtenu le nombre maximum de votes lors du vote public mené par l’équipe Bigg Boss. Le mannequin Sai Vishnu était le finaliste tandis que Dimpal Bhai était le deuxième finaliste. Les autres finalistes sont Ramzan Mohammed, Anoop Krishnan, Rithu Manthra, Kidilam Firoz et Noby Marcose.

Il s’agit de la troisième saison de Bigg Boss, Malayalam. Alors que la télévision, l’acteur de cinéma, Sabumon Abdusammad a été jugé vainqueur. Lors de la deuxième saison du Malayalam Big Boss, il n’y a pas eu de vainqueur suite au Covid -19. Mohanlal était l’hôte des deux émissions.

Bigg Boss Malayalam invite des célébrités comme des mannequins, des acteurs, des chanteurs, des réalisateurs, des personnalités de l’Internet comme des influenceurs, des hommes d’affaires et d’autres personnes de renom comme candidats.

Les candidats nommés comme colocataires sont confinés dans la maison spécialement construite pendant 100 jours, ce qui équivaut à environ 15 semaines.

Pendant cette période, ils n’auront aucun contact extérieur et ne seront pas autorisés à sortir de la maison sauf en cas d’urgence personnelle.

La maison Bigg Boss dispose de toutes les commodités dont deux chambres, un salon, une cuisine, un cellier, un fumoir et quatre salles de bains. Il y a une autre salle appelée la salle des confessions où les candidats sont appelés par le Bigg Boss pour nomination et à d’autres fins. La maison n’aura pas de télévision ou de connexion Internet et les candidats ne sont pas autorisés à utiliser des téléphones.

Le vote suit une procédure simple, les candidats nomment deux de leurs colocataires pour qu’ils soient rejetés et la personne qui a le plus grand nombre de nominations fait face à un vote public.

Ce processus est répété jusqu’à ce qu’il ne reste que cinq candidats, suivi d’un processus de vote public qui décide du gagnant et des finalistes.