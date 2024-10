Accablé par la charge de travail, le commissaire à l’intégrité du secteur public demande plus d’argent

L’organisme de surveillance de l’intégrité de la fonction publique du Canada affirme qu’il est tellement submergé de renseignements sur des actes répréhensibles, allant de la mauvaise gestion aux violations des codes de conduite ministériels, qu’il doit doubler son budget simplement pour suivre le rythme.

Harriet Solloway, commissaire à l’intégrité du secteur public depuis un peu plus d’un an, prévient que la « crise » pourrait miner le mandat de son bureau : enquêter sur les actes répréhensibles dans le secteur public fédéral et protéger les dénonciateurs contre les représailles.

Selon elle, cela entraîne déjà des retards de deux à trois ans dans l’analyse des nouveaux cas.

Je devrai déterminer quelles parties de notre mandat nous poursuivons et lesquelles je dois suspendre parce que je n’ai tout simplement pas les ressources. – Harriet Solloway, commissaire à l’intégrité du secteur public

« Si nous ne procédons pas à des enquêtes, nous ne pourrons pas tirer de conclusions et nous ne pourrons pas formuler de recommandations », a déclaré Solloway. « S’il y a des choses qui ne vont pas, elles continueront à s’envenimer et s’aggraveront probablement au lieu de s’améliorer. »

Actuellement, 161 dossiers concernant des allégations d’actes répréhensibles ou de représailles injustifiées sont en attente, soit cinq fois le nombre de cas sur lesquels le commissaire a la capacité d’enquêter chaque mois, selon le bureau de Solloway.

Depuis le début de l’exercice financier en cours, le 1er avril, le commissariat a déjà reçu 198 divulgations. Il en a reçu un total de 332 au cours de l’exercice précédent, ce qui suggère une tendance continue à la hausse, selon Solloway.

Les défenseurs et les lanceurs d’alerte ont critiqué le bureau du commissaire dans le passé, mais Solloway a déclaré que l’augmentation du nombre de divulgations est un signe d’une confiance croissante dans son travail. Elle a dit qu’elle craignait que tout retard puisse miner cette nouvelle confiance.

« Nous pourrions arriver au point où… les preuves pourraient ne plus être disponibles. Les gens pourraient partir, nous ne pourrons peut-être pas les retrouver. Les souvenirs des gens s’effacent, et cela aura donc un impact sur le résultat », a-t-elle déclaré.

« Dans peu de temps, je devrai déterminer quelles parties de notre mandat nous poursuivons et lesquelles je dois suspendre parce que je n’ai tout simplement pas les ressources. »

Le commissaire demande de doubler le budget

Pour la première fois depuis sa création en 2007, le commissariat demande davantage de financement au gouvernement fédéral.

Plus précisément, il souhaite une injection immédiate de 1,3 million de dollars. Il demande également de doubler son budget annuel avec une augmentation de 7,6 millions de dollars jusqu’en 2028-2029, suivie d’une augmentation permanente de 7,2 millions de dollars par la suite.

Solloway a déclaré que l’injection de liquidités permettrait à son bureau de réduire et de gérer son arriéré actuel.

Le bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déclaré que les responsables examinaient la demande du commissaire selon le processus standard d’augmentation des budgets de fonctionnement.

Le porte-parole Myah Tomasi a déclaré que le gouvernement avait introduit des mesures pour soutenir la divulgation, notamment des lignes directrices sur les processus internes, des activités de formation et de sensibilisation pour les fonctionnaires.

L’organisme de surveillance de l’intégrité du secteur public du Canada affirme avoir constaté une augmentation des signalements au cours des deux dernières années et se trouve désormais confronté à un arriéré qui pourrait nuire à sa crédibilité. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Malgré l’arriéré et les retards, Solloway encourage les fonctionnaires fédéraux à continuer de signaler les actes répréhensibles à son bureau.

« S’il vous plaît, manifestez-vous. Personne n’entendra parler de votre divulgation de notre part », a déclaré Solloway. « Je reste optimiste quant au fait que nous obtiendrons les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir traiter ces cas, comme il se doit. »

Pendant ce temps, un projet de loi d’initiative parlementaire de l’opposition propose de mettre à jour le mandat de la commissaire afin d’élargir ses responsabilités, mais sans nouveau financement.

Le projet de loi, qui, selon les critiques, est attendu depuis longtemps, est actuellement devant le Sénat, mais pourrait mourir au Feuilleton en cas d’élections anticipées.

« Étouffer dans l’œuf les actes répréhensibles graves »

David Hutton, chercheur principal au Centre pour la libre expression de l’Université métropolitaine de Toronto, est d’accord avec l’évaluation de Solloway selon laquelle son bureau est confronté à une crise. Il a déclaré qu’un financement adéquat du bureau permettait d’obtenir un excellent rapport qualité-prix.

« Le commissaire à l’intégrité a la capacité unique d’étouffer dans l’œuf les actes répréhensibles graves », a déclaré Hutton.

Hutton a souligné le récent ArrivePeut et Technologie du développement durable Canada des scandales et même le fiasco du système de paie Phénix comme exemples d’erreurs coûteuses qui auraient pu être évitées ou atténuées si les lanceurs d’alerte avaient été plus habilités.

« Dès que le lanceur d’alerte commence à voir les choses de travers et se montre d’une manière ou d’une autre à sa direction… alors il devient une cible », a-t-il déclaré.

Harriet Solloway a été nommée commissaire à l’intégrité de la fonction publique à l’été 2023. (Bureau du commissaire à l’intégrité de la fonction publique)

Hutton a donné l’exemple d’un bureaucrate qui a comparu devant un comité parlementaire après avoir sonné l’alarme concernant la mauvaise gestion des fonds de Technologies du développement durable Canada.

L’individu, identifié uniquement comme le témoin 1, a déclaré que ses plaintes étaient tombées dans l’oreille d’un sourd, bien qu’elles aient été déposées très haut dans la chaîne de son département.

« Franchement, je suis gêné d’être ici parce que ma présence ici indique que les systèmes mis en place pour protéger les gens ne fonctionnent pas », a déclaré le témoin lors de son discours d’ouverture.

La loi n’a pas changé depuis 2007

Hutton a déclaré qu’une refonte de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (PSDPA), qui donne son mandat au commissaire du secteur public, était attendue depuis longtemps.

Les conservateurs ont adopté la loi en 2007 dans le cadre d’une série de mesures de responsabilisation proposées à la suite du scandale des commandites des libéraux. Il devait faire l’objet d’une révision législative en 2011, mais cela n’a pas eu lieu.

Un rapport de 2017 du comité de la Chambre des communes recommandait des changements substantiels, notamment en plaçant la charge de la preuve sur l’employeur dans les cas où le plaignant faisait l’objet de représailles pour s’être manifesté, et en donnant aux ministères le devoir de protéger les lanceurs d’alerte.

David Hutton, chercheur principal au Centre pour la libre expression de l’Université métropolitaine de Toronto, estime que les lanceurs d’alerte ont besoin d’une meilleure protection. (Guillaume Lafrenière/CBC)

Ces recommandations n’ont abouti à rien. En 2022, le gouvernement Trudeau a nommé un groupe de travail externe qui devrait rendre son rapport d’ici la fin de cette année.

Hutton a déclaré que la loi actuelle donne au bureau du commissaire « un pouvoir discrétionnaire illimité pour ne rien faire », bien qu’il lui confère des pouvoirs d’enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes.

« Cela crée simplement une série de faux processus qui lient [whistleblowers] et les épuisent pendant des années sans aucune possibilité de remède », a-t-il déclaré.

Les sénateurs examinent la mise à jour de la loi

Un projet de loi d’initiative parlementaire du Bloc Québécois visant à mettre à jour le mandat du commissaire a été adopté par la Chambre des communes avec le soutien des deux partis et est actuellement en deuxième lecture au Sénat.

Le député recrue Jean-Denis Garon a déclaré que le projet de loi C-290 propose une meilleure protection des dénonciateurs et des témoins, ainsi qu’un élargissement de la portée des plaintes pouvant faire l’objet d’une enquête.

Le communiqué du bureau d’Anand indique que le gouvernement soutient tous les efforts visant à renforcer la PSDPA et attend avec impatience que le projet de loi C-290 reçoive la sanction royale.

La loi qui confère au commissaire à l’intégrité de la fonction publique son mandat n’a pas changé depuis sa création il y a 17 ans. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Solloway a déclaré qu’elle s’attend à ce que le projet de loi augmente la charge de travail de son bureau, mais a refusé de commenter les critiques de la loi existante.

Si le projet de loi est amendé au Sénat, il devra être renvoyé à la Chambre des communes et il est alors peu probable qu’il obtienne la sanction royale avant les prochaines élections.

Un projet de loi d’initiative parlementaire du Bloc québécois est devant le Sénat, mais il devrait être adopté avant d’éventuelles élections anticipées pour apporter des changements. (Benoît Roussel/CBC)

« Il nous reste peu de temps », a prévenu le sénateur Pierre Dalphond, parrain du projet de loi. « Cette législation constitue une amélioration majeure et je pense qu’il est temps de l’adopter.

« Nous devons disposer d’un système capable de traiter leurs plaintes correctement et efficacement dans un délai court. »