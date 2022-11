ACC reconnaît les bénévoles lors d’une soirée crème glacée – Shaw Local

SYCOMORE – Le Voluntary Action Center du nord de l’Illinois a rendu hommage à ses bénévoles et sympathisants lors d’une soirée consacrée à la crème glacée pour souligner leur contribution à la réalisation de la mission d’ACC tout au long de l’année.

La fête de la crème glacée a eu lieu le 13 octobre au Hopkins Terrace Room, 1403 Sycamore Road, DeKalb, selon un communiqué de presse.

Environ 100 personnes représentant divers groupes communautaires, entreprises et autres organismes sans but lucratif qui aident ACC à livrer la popote roulante tout au long de l’année ont assisté à l’événement.

Des prix ont été décernés aux bénévoles qui n’ont pas pu être célébrés en 2020, notamment Ron et Nancy Proesel, qui ont reçu le prix Lifetime of Giving Award 2020, et Gracia et Pete Polarek, qui ont reçu le prix Marsh Family 2020 pour service dévoué.

D’autres personnes reconnues étaient les membres bénévoles du conseil Richard Stipher et Sue Willey.

Keith Foster a reçu le Lifetime of Giving Award pour son service dévoué à la communauté. Pam et Nate Kitterman ont reçu le Marsh Family Award pour leur dévouement.

Elder Care Services, Kishwaukee United Way et United Way of Eastern LaSalle County ont été reconnus pour leur soutien à la mission d’ACC.

PJ’s Courthouse Tavern and Grill a reçu le nouveau Good Neighbour Award pour son soutien et ses efforts continus de collecte de fonds tout au long de l’année et tout au long de la pandémie.

Le directeur général d’ACC, Nate Kloster, remercie les bénévoles et les sympathisants (Photo fournie par le Voluntary Action Center du nord de l’Illinois)

ACC a également reconnu plusieurs bénévoles, dont Jan Gray, bénévole de la popote roulante de la région de Streator; Jan Wolf, bénévole de la Popote roulante de la région de La Salle; Jack Carr, bénévole de la Popote roulante de la région d’Ottawa; Lon Adams, bénévole de la Popote roulante de la région de Sandwich; et les bénévoles de la popote roulante de la région de Sycamore, Jeff Connors, Cathy Scarbrough et John et Julie Albach.

Le VAC organise des événements de reconnaissance des bénévoles chaque année depuis 2006, n’en manquant qu’un seul en 2020 en raison de l’ordre de séjour à domicile en cas de pandémie de COVID-19.

En 2021, ACC a organisé un événement Zoom virtuel pour présenter les réalisations des bénévoles incroyablement loyaux qui sont venus et ont veillé à ce que les personnes âgées reçoivent des repas et des soins en des temps très incertains.