ACC organisera un souper spaghetti le 17 août au profit de la Popote roulante – Shaw Local

Le Voluntary Action Center organisera son 16e dîner annuel de spaghetti et sa collecte de fonds pour la vente de pâtisseries de 16 h à 19 h le jeudi 17 août à Oglesby Elks Lodge, 800 E Walnut St.

Des repas sur place ou à emporter seront disponibles.

Le dîner comprend des spaghettis, de la salade, du pain et du beurre, un dessert et une boisson non alcoolisée pour les clients en salle. Les billets coûtent 12 $ et les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement. Le site sera rempli de prix de présence, de paniers de tombola et d’une variété d’articles de vente de pâtisseries à vendre séparément. Il y aura un tirage 50/50 et des animations en direct.

Les billets sont disponibles à la porte ou à l’avance. Appelez le 815-883-3630 pour acheter des billets à l’avance.

Les billets de tirage 50/50 sont disponibles à partir du 7 juin au bureau de la popote roulante au 1840, avenue Saint-Vincent, La Salle. Le tirage 50/50 aura lieu le 17 août lors du souper spaghetti.

ACC fournit régulièrement des repas à plus de 1 000 personnes âgées, les aidant à continuer à vivre de façon autonome dans leur propre maison. En plus de fournir un repas chaud nutritif et des repas froids supplémentaires, ainsi que des options de repas stables d’urgence, le personnel et les bénévoles de la popote roulante effectuent des contrôles réguliers du bien-être et saluent amicalement nos aînés isolés et les personnes handicapées de nos communautés.

Le soutien des collecteurs de fonds d’ACC aide à faire avancer les repas. Pour en savoir plus sur la popote roulante, visitez https://vacdk.com/lasalle-meals/ ou composez le 815.883.3630.