Acar est la salade marinée croquante d’Indonésie que vous devriez essayer

Le marinage est l’une des méthodes les plus anciennes de conservation des aliments, donnant des résultats savoureux avec peu d’effet sur le contenu nutritionnel. Les cornichons ne sont pas seulement les pointes piquantes et croquantes qui accompagnent un sandwich de charcuterie, mais englobent plutôt une vaste gamme d’ingrédients, d’épices et d’adaptations culturelles. L’acar indonésien illustre la délicieuse gamme d’ingrédients, de recettes et d’utilisations qui composent le potentiel d’un plat mariné. Acar est une adaptation indonésienne de l’ancien cornichon indien appelé achar; L’Inde est le berceau du marinage et les influences culinaires et culturelles du pays se sont répandues dans toute l’Asie du Sud-Est.

L’acar indonésien est une salade marinée qui a évolué au fil des siècles pour devenir un condiment tout usage typique préparé à la maison et en vrac pour accompagner de nombreux plats classiques. Composé de carottes, d’échalotes, de concombres et de piments immergés dans un simple mélange de sucre, de sel et de vinaigre, l’acar ajoute un croquant aigre-doux et salé à toutes sortes de plats. Le sucre et le vinaigre offrent une solution aigre-douce qui rehausse la douceur des carottes et des échalotes et complète le piquant des piments thaïlandais. Une portion d’acar ajoute de la profondeur de saveur et un croquant juteux à la viande, au poisson ou au poisson salé et épicé. plats de riz.

Ingrédients et variations

acar dans un bol

Comme pour la plupart des traditions culinaires, différents foyers et régions d’Indonésie ont des recettes d’acar différentes. Les carottes et les concombres sont des constantes, mais d’autres légumes comme le chou ou la betterave sont également de bons candidats. Certaines recettes remplacent les échalotes par de l’ail et recommandent de faire sauter les aromates avec les légumes pour libérer leurs arômes avant de les mariner. Les piments thaïlandais, ou oeil d’oiseau, sont des ingrédients courants, ajoutés entiers ou tranchés pour une finition épicée. D’autres recettes ajoutent des fruits tropicaux comme l’ananas ou la mangue au mélange. Bien que la recette classique de l’acar ne nécessite aucune épices ou assaisonnements supplémentaires, le gingembre, la citronnelle, le poivre de Cayenne et le curcuma sont souvent utilisés pour ajouter de la complexité.

Les textures et les intensités de saveur varient en fonction des temps de préparation et de vieillissement. Certaines recettes de salades d’acar marinés nécessitent de couper les légumes en bouchées, d’autres pour les julienning, et d’autres encore pour les couper en dés semblables au pico de gallo. La solution de saumurage est également une question de goût personnel, vous permettant de modifier le rapport sucre, sel et vinaigre. De plus, vous pouvez servir l’acar directement après le décapage ou après avoir laissé les légumes reposer jusqu’à trois jours. Les légumes fraîchement marinés seront beaucoup plus croquants, tandis que les cornichons vieillis seront plus juteux avec un profil de saveur plus complexe. L’acar est une salade facile à préparer à la maison et se conserve jusqu’à un mois au réfrigérateur. Il aura bon goût sur des viandes grillées, du riz frit et des filets de poisson, mais vous pouvez également le servir avec des ragoûts, des soupes et des currys.

