ACAPULCO, Mexique — Un jour après que l’ouragan Otis a déferlé sur Acapulco, déclenchant des inondations massives et déclenchant des pillages, la station balnéaire de près d’un million d’habitants a sombré dans le chaos, laissant les habitants sans électricité ni service Internet alors que le bilan restait incertain.

Les premières images et récits montraient des dégâts considérables, des arbres renversés et des lignes électriques gisant dans des eaux de crue brunes qui, dans certaines zones, s’étendaient sur des kilomètres. Les destructions qui en ont résulté ont retardé une réponse globale du gouvernement, qui était encore en train d’évaluer les dégâts le long de la côte Pacifique du Mexique, et ont désespéré les habitants.

La plupart des hôtels autrefois élégants en bord de mer d’Acapulco ressemblaient à des carcasses édentées et brisées un jour après que la tempête de catégorie 5 ait fait exploser des centaines, voire des milliers, de fenêtres.

Des gens pillent une épicerie à Acapulco, au Mexique, le 25 octobre 2023. Marco Ugarte / AP

Il semble y avoir une frustration généralisée à l’égard des autorités. Alors que quelque 10 000 militaires ont été déployés dans la région, ils manquaient d’outils pour nettoyer les rues des tonnes de boue et d’arbres tombés. Des centaines de camions de la compagnie publique d’électricité sont arrivés à Acapulco tôt mercredi, mais ne semblaient pas savoir comment rétablir le courant, les lignes électriques étant tombées en panne et gisant dans des pieds de boue et d’eau.

Jakob Sauczuk séjournait avec un groupe d’amis dans un hôtel en bord de mer lorsqu’Otis a frappé. “Nous nous sommes allongés sur le sol et certains entre les lits”, a déclaré Sauczuk. «Nous avons beaucoup prié.»

Un de ses amis a montré aux journalistes des photos des chambres brisées et sans fenêtres de l’hôtel. C’était comme si quelqu’un avait mis des vêtements, des lits et des meubles dans un mixeur, laissant une masse déchiquetée.

Sauczuk s’est plaint que son groupe n’avait reçu aucun avertissement et ne s’était pas vu offrir un abri plus sûr par l’hôtel.

Pablo Navarro, un ouvrier de pièces automobiles hébergé dans un logement temporaire dans un hôtel en bord de mer, pensait qu’il risquait de mourir dans sa chambre d’hôtel au 13ème étage.

“Je me suis réfugié dans la salle de bain et, heureusement, la porte a tenu”, a déclaré Navarro. “Mais il y avait certaines pièces où le vent soufflait les fenêtres et les portes.”

Navarro se tenait mercredi devant une épicerie discount et un magasin d’articles ménagers près de la zone hôtelière, alors que des centaines de personnes luttaient contre tout, des paquets de hot-dogs et du papier toilette aux téléviseurs à écran plat, pour sortir du magasin boueux, luttant pour pousser des caddies en métal chargés dans la boue. -des rues étouffées à l’extérieur.

“C’est hors de contrôle”, a-t-il déclaré.

Isabel de la Cruz, une habitante d’Acapulco, a tenté de déplacer dans la boue un caddie chargé de couches, de nouilles instantanées et de papier toilette.

Débris sur la plage après que l’ouragan Otis a dévasté Acapulco, au Mexique, le 25 octobre 2023. Marco Ugarte / AP

Elle considérait ce qu’elle avait saisi comme une opportunité d’aider sa famille après avoir perdu le toit de tôle de sa maison et les documents importants de sa famille lors de l’ouragan.

« Quand le gouvernement va-t-il un jour s’occuper des gens ordinaires ? dit-elle.

Dans un magasin, les officiers de la Garde nationale ont autorisé les pilleurs à emporter des denrées périssables comme de la nourriture, mais ont déployé des efforts vains pour empêcher les gens de prendre des appareils électroménagers, même si des personnes à l’extérieur chargeaient des réfrigérateurs au-dessus des taxis.

Il a fallu presque toute la journée de mercredi aux autorités pour rouvrir partiellement la principale autoroute reliant Acapulco à la capitale de l’État, Chilpancingo, et à Mexico. Cette liaison terrestre vitale a permis à des dizaines de véhicules d’urgence, de personnel et de camions transportant des fournitures d’atteindre le port dévasté.

Les aéroports commerciaux et militaires d’Acapulco étaient encore trop gravement endommagés pour reprendre les vols.

La Diamond Zone d’Acapulco, une zone en bord de mer regorgeant d’hôtels, de restaurants et d’autres attractions touristiques, semblait être en grande partie sous l’eau dans les images de drone publiées par Foro TV en ligne mercredi après-midi, avec des boulevards et des ponts complètement cachés par un énorme lac d’eau brune.

Les murs et les toits des grands bâtiments ont été partiellement ou totalement arrachés. Des panneaux solaires délogés, des voitures et des débris jonchaient le hall d’un hôtel gravement endommagé. Dans certaines zones, les gens erraient dans l’eau jusqu’à la taille, tandis que dans d’autres rues moins inondées, les soldats ramassaient les gravats et les feuilles de palmier tombées sur le trottoir.

Mercredi soir, la ville a plongé dans le noir. Il n’y avait pas de service téléphonique, mais certaines personnes ont pu utiliser des téléphones satellite prêtés par la Croix-Rouge pour faire savoir aux membres de leur famille qu’elles allaient bien.

Alicia Galindo, une styliste de 28 ans vivant à San Luis Potosi, dans le centre du Mexique, a été l’une des chanceuses à recevoir un tel appel. Ses parents et son frère séjournaient à l’hôtel Princess d’Acapulco pour une conférence internationale sur l’exploitation minière lorsqu’Otis a frappé tôt mercredi avec des vents de 165 mph.

Ils lui ont expliqué que le moment le plus grave de la tempête s’est produit entre 1 heure du matin et 3 heures du matin, lorsque « les fenêtres ont commencé à tomber, les sols se sont brisés, les matelas ont volé, les couloirs se sont effondrés, les portes sont tombées… jusqu’à ce que tout disparaisse », a-t-elle déclaré au téléphone. entretien avec l’Associated Press. Heureusement, ils s’en sont sortis indemnes, a-t-elle déclaré.

Cependant, Galindo n’avait pas encore de nouvelles de son petit ami, qui assistait à la même conférence mais séjournait dans un autre hôtel.

Mardi, Otis en a surpris plus d’un lorsqu’il est rapidement passé d’une tempête tropicale à une puissante catégorie 5 alors qu’il déchirait la côte.

Une femme se tient dans la boue et les débris dans la communauté Kilometro 42, près d’Acapulco, au Mexique, le 25 octobre 2023. Rodrigo Oropeza / AFP – Getty Images

“C’est une chose qu’un ouragan de catégorie 5 touche terre quelque part alors que vous vous y attendez ou que vous vous attendez à un ouragan puissant, mais le voir se produire alors que vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose se produise est vraiment un cauchemar”, a déclaré Brian McNoldy, un ouragan. chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Acapulco, Tecpan et d’autres villes de la Costa Grande dans le Guerrero ont été durement touchées, selon le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a déclaré mercredi matin. Il a déclaré que les conditions étaient si mauvaises que la communication avec la zone avait été « complètement perdue ».

Plus tard dans la journée de mercredi, Milenio TV a diffusé des photos de López Obrador essayant de se rendre à Acapulco par voie terrestre, sortant parfois pour marcher. Il n’était pas immédiatement clair s’il y était parvenu.

Acapulco se trouve au pied de montagnes escarpées. Les maisons de luxe et les bidonvilles couvrent les collines avec vue sur l’océan Pacifique scintillant. Autrefois attirant les stars d’Hollywood pour sa vie nocturne, sa pêche sportive et ses spectacles de plongée en falaise, le port a été victime ces dernières années de groupes du crime organisé concurrents qui ont plongé la ville dans la violence, poussant de nombreux touristes internationaux vers les eaux caribéennes de Cancún et de la Riviera Maya ou vers les plages plus loin sur la côte Pacifique, dans l’État d’Oaxaca.

López Obrador a noté qu’Otis était un ouragan plus puissant que Pauline, qui a frappé Acapulco en 1997, détruisant des pans entiers de la ville et tuant plus de 300 personnes.