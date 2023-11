Acapulco, au Mexique, frappée par un empilement d’ordures après un ouragan meurtrier

Par Troy Mérida

ACAPULCO, Mexique (Reuters) – Les habitants d’Acapulco, stupéfaits par un ouragan dévastateur, sont désormais aux prises avec un autre fléau qui traîne dans le sillage de la tempête : les ordures s’entassent dans les rues, attisant les inquiétudes quant à la propagation de maladies dans la station balnéaire mexicaine.

L’ouragan Otis, qui a balayé Acapulco aux premières heures du 25 octobre, a été la tempête la plus puissante jamais enregistrée sur la côte Pacifique du Mexique, tuant des dizaines de personnes et détruisant des milliers de maisons dans cette ville de près de 900 000 habitants.

Ses vents de 266 km/h ont provoqué d’importantes inondations, détruisant les meubles, la literie et les appareils électroménagers qui ont été jetés à l’extérieur des maisons aux côtés de sacs de déchets organiques en décomposition qui ont alimenté les odeurs putrides de la ville.

Le gouvernement a envoyé des milliers de soldats pour aider à nettoyer Acapulco, mais les habitants affirment que les déchets ont envahi certaines zones si rapidement que même la circulation est bloquée.

“Ils doivent venir chercher les déchets parce qu’il y en a trop”, a déclaré Rosa Pacheco du quartier de La Mira, à l’ouest de la ville, où certains habitants ont dû retirer les déchets des routes pour permettre le passage des voitures.

“Il n’y a presque aucun passage, car il y a de plus en plus de déchets chaque jour”, ajoute la femme au foyer de 46 ans.

La protection civile mexicaine n’a pas répondu à une demande de commentaires, mais le gouvernement a déclaré que le nettoyage d’Acapulco était une priorité absolue.

Interrogé cette semaine sur les déchets, le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que les autorités fumigaient la ville pour prévenir les maladies et qu’elles s’attaqueraient au problème.

“Tout va être nettoyé”, a-t-il déclaré.

La nourriture, l’eau et d’autres produits de première nécessité se sont raréfiés après le saccage des magasins et les pannes d’électricité et de communication à la suite de l’attentat d’Otis. Le gouvernement a donc consacré une grande partie de son énergie à garantir que les résidents reçoivent les fournitures essentielles.

Cependant, les experts en matière de propagation des maladies ont averti que des maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, pourraient commencer à apparaître si la ville permettait aux déchets de bloquer le drainage et de nuire à l’approvisionnement en eau. Les moustiques se reproduisent dans les eaux stagnantes.

“Disons que le rétablissement de l’eau potable et de l’électricité est la priorité absolue, puis l’élimination des déchets, le bon fonctionnement du drainage et le tri des eaux stagnantes”, a déclaré Alejandro Macias, un éminent épidémiologiste mexicain.

Dans le cas contraire, a-t-il déclaré, les conditions pourraient être réunies pour les moustiques de la fièvre jaune. “Lorsque vous avez un grand nombre de moustiques de la fièvre jaune, les épidémies de dengue ne sont qu’une question de temps.”

