Acaden Lewis au Kentucky Basketball : faits saillants et rapport de dépistage

Est-ce que quelqu’un a dit : « BOOM!?”

Eh bien, Mark Pope et son équipe viennent de le faire, alors que le meneur 4 étoiles Acaden Lewis a annoncé son engagement envers les Wildcats du Kentucky.

Lewis a fait cette annonce lors d’une cérémonie samedi diffusée par On3..

Lewis, un garde de 6 pieds 2 pouces et 170 livres de Washington, DC, a choisi le Kentucky plutôt que Duc et UConnsolidifiant une zone arrière impressionnante avec le garde combo 5 étoiles Jasper Johnson. Il n’est pas surprenant que Lewis ait choisi le Kentucky plutôt que les deux autres écoles, car les Cats étaient largement considérés comme les grands favoris de celle-ci.

Au cours de l’été, de nombreuses écoles ont remarqué le match de Lewis au camp NBPA Top 100, et c’est à ce moment-là que son recrutement a commencé à décoller. Lewis, à un moment donné, est passé du 78e au 34e rang au classement général, selon 247 Sports. Lewis a récolté en moyenne 15,3 points, 3,2 rebonds et 3,6 passes décisives pour l’équipe Durant sur le circuit Nike EYBL, ce qui permet à toutes les écoles de sang bleu de jeter un long regard sur le garde.

À l’heure actuelle, Lewis est classé n°32 au niveau national et n°5 au classement général de la promotion 2025, selon 247 Sports. Quant aux autres bases de données de recrutement que Lewis a classées :

Le3: N°55 au classement général et meneur n°8 au classement général

ESPN: N°28 au classement général et meneur de jeu n°7 au classement général

Rivaux: Joueur n°20 au classement général et meneur de jeu n°7 au classement général

Rapport de dépistage

Quant au jeu de Lewis, il excelle à la fois dans la création de jeu et dans le score, ce qui en fera un excellent choix aux côtés de Johnson. Non seulement cela, mais Lewis possède également une solide poignée, ce qui lui permet de naviguer dans des défenses serrées et de mettre en place des jeux efficacement, ce qui fait de lui un facilitateur précieux dans toute attaque.

Lewis apporte également une capacité de tir impressionnante, en particulier à mi-distance et au-delà de l’arc, gardant les défenseurs sur leurs gardes. En tant que slasher, il peut accéder au panier avec aisance, faisant preuve à la fois de finesse et de force dans la finition.

Défensivement, Lewis se distingue par son mouvement latéral rapide, sa forte anticipation et son engagement à rester devant son homme. Ses réflexes rapides lui permettent de générer des interceptions en lisant efficacement les voies de dépassement et en contestant efficacement les entraînements.

En termes simples, Lewis convient parfaitement à l’offensive de Mark Pope, c’est pourquoi le nouvel entraîneur britannique a fait de Lewis une telle priorité depuis l’été.

Le Kentucky bénéficie de l’engagement du centre 4 étoiles Malachi Moreno, qui est le seul joueur en zone avant du Kentucky. Cela pourrait facilement changer à l’avenir, certains experts affirmant que le Kentucky est actuellement le favori pour l’attaquant 5 étoiles Caleb Wilson. Si le Kentucky peut continuer à recruter ainsi sous Pope, le ciel est la limite pour les Cats.

Les Wildcats ont déjà engagé trois joueurs avant le début de la saison lundi, ce qui montre à quel point Pope et son équipe sont passionnés par la poursuite du recrutement à un niveau élite.

Avec la première Journée nationale de signature qui aura lieu du 13 au 20 novembre, vous pouvez vous attendre à ce que les trois joueurs signent la ligne pointillée et deviennent officiellement des Wildcats. Ils feront partie de la première classe signée pour Pope au Kentucky.

