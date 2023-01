AC Milan vs Sassuolo – Rapport de match de football – 29 janvier 2023

Les joueurs de Sassuolo célèbrent leur cinquième but dans la victoire contre l’AC Milan. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

L’AC Milan a été battu 5-2 à domicile par le modeste Sassuolo en Serie A dimanche, subissant une quatrième défaite en cinq matches pour faire pression sur l’entraîneur Stefano Pioli.

Les esprits se sont enflammés tout au long du match alors que les frustrations de Milan augmentaient, avec 11 cartons jaunes, sept pour les joueurs de Milan et quatre pour les visiteurs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les champions d’Italie sont quatrièmes du classement avec 38 points, un devant la Lazio et la Roma, qui joueront plus tard dimanche. Sassuolo est 16e.

Olivier Giroud pensait avoir donné l’avantage à Milan à la huitième minute, mais ses célébrations ont été écourtées après avoir été jugé hors-jeu par VAR.

Le premier but de Sassuolo est venu contre le cours du jeu après 19 minutes lorsque Domenico Berardi a envoyé un centre dans la surface et un Grégoire Defrel non marqué a fait son entrée.

Davide Frattesi a doublé la mise deux minutes plus tard lorsqu’il a martelé un tir bas dans le filet.

Giroud en a retiré un pour Milan à la 24e minute, dirigeant le centre de Davide Calabria dans le coin supérieur, mais Berardi a rapidement rétabli l’avance de deux buts de Sassuolo.

Ante Rebic a eu une bonne chance d’inscrire un but dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, mais le gardien de Sassuolo, Andrea Consigli, a sauvé sa volée.

Les malheurs de Milan se sont poursuivis en seconde période quand Armand Lauriente a converti un penalty deux minutes après la pause, et Matheus Henrique ajouté le cinquième 11 minutes de temps.

Milan a vu son deuxième but déclaré hors-jeu par VAR à la 54e minute lorsqu’un coup franc a trouvé un Rebic non marqué à l’intérieur de la surface, qui l’a tapé dans le filet.

Divock Origi a saisi le deuxième but de Milan avec une frappe bien placée depuis le bord de la surface à la 81e minute.