AC Milan vs Juventus – Rapport de match de football – 6 janvier 2021

Federico Chiesa et Weston McKennie ont aidé la Juventus à remporter une grosse victoire 3-1 contre l’AC Milan à San Siro mercredi soir.

La Juventus, titulaire à neuf reprises, est entrée dans le match dans la position inhabituelle de suivre dans la course au titre de Serie A, avec Milan, premier, invaincu en 27 matches de championnat, les menant de 10 points au tableau.

Chiesa a placé les visiteurs en tête juste avant les 20 minutes, tirant devant Gianluigi Donnarumma après que son coéquipier Paulo Dybala l’ait joué avec un coup de talon habile.

Le duo de Dybala et Chiesa était de retour à la 62e minute, le premier croisant pour le second pour couper à l’intérieur sur son pied gauche et boucler un autre tir spectaculaire devant Donnarumma pour restaurer l’avance de la Juventus.

McKennie, qui a succédé en tant que remplaçant, a doublé l’avance de la Juventus au fur et à mesure que la mi-temps avançait, l’international américain bondissant sur un centre de réduction et mettant le ballon au fond du filet avec son premier contact pour le porter à 3-1.

Le résultat voit la Juventus d’Andrea Pirlo passer à la quatrième place de la Serie A avec 30 points en 15 matches.

L’équipe de Stefano Pioli reste en tête du classement avec 37 points, un devant l’Inter Milan, deuxième, qui a perdu contre la Sampdoria plus tôt mercredi.