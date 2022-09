AC Milan vs Internazionale – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

L’attaquant milanais Rafael Leao célèbre l’un de ses deux buts lors d’une victoire 3-2 sur son rival de l’Inter. ISABELLE BONOTTO/AFP via Getty Images

Deux buts de l’attaquant milanais Rafael Leao ont aidé les champions en titre à se défendre d’un but et à remporter une victoire 3-2 sur les rivaux locaux de l’Inter samedi lors de leur cinquième match de Serie A de la saison.

Le milieu de terrain de l’Inter Marcelo Brozovic a marqué son premier but de la saison en Serie A à la 21e minute après une passe décisive de l’attaquant Joaquin Correa.

Milan, cependant, a égalisé sept minutes plus tard grâce à l’attaquant Rafael Leao, qui a battu le gardien de l’Inter Samir Handanovic après avoir récupéré une passe de Sandro Tonali.

L’attaquant milanais Olivier Giroud a complété le retour à la 54e minute avec une frappe faible mais efficace car il a pris Handanovic au dépourvu, tandis que Leao a marqué son deuxième peu après en tirant à la maison à la 60e minute pour prolonger l’avance.

L’Inter n’est pas tombé sans se battre et a marqué seulement sept minutes plus tard grâce à l’attaquant Edin Dzeko, dont la frappe a rebondi sur le poteau et s’est glissée.

Milan est en tête du classement avec 11 points après cinq matchs et se rendra en Sampdoria samedi prochain tandis que l’Inter, cinquième avec neuf points, accueillera Turin le même jour.