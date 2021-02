AC Milan vs Internazionale – Rapport de match de football – 21 février 2021

Romelu Lukaku a fourni un assistant et un but dans une performance sensationnelle alors que l’Inter Milan battait l’AC Milan 3-0 dans le derby de haut de la table dimanche.

L’Inter est arrivé à la première place de ce match et à un point au-dessus de Milan, qui a perdu la première place la semaine dernière après une défaite choc contre Spezia.

Et c’était le Nerazzurri qui est venu en course sur les blocs et a pris la tête après seulement cinq minutes alors que Lukaku a battu le capitaine milanais Alessio Romagnoli. Sa première passe a été bloquée, mais pour sa deuxième tentative, il a mis un centre parfait que Lautaro Martinez a dirigé à la maison.

Le gardien de l’Inter Samir Handanovic a réussi quelques arrêts sensationnels pour maintenir le niveau de score alors que Milan se développait dans le match tout au long de la première mi-temps.

Mais l’Inter a prolongé son avance à la 57e minute lorsque Martinez a obtenu sa deuxième place en terminant un merveilleux mouvement d’équipe qui a vu Achraf Hakimi, Christian Eriksen et Ivan Perisic se combiner pour préparer l’Argentine avec un tap-in.

Romelu Lukaku a été sensationnel pour l’Inter Milan lors de sa victoire en derby. Marco Luzzani / Getty Images

Lukaku a inscrit son but à la 66e minute de façon stupéfiante alors qu’il ramassait le ballon sur la ligne médiane et courait vers le but avant de propulser son effort dans le poteau le plus proche.

Ce fut une journée décevante pour le gardien milanais Gianluigi Donnarumma qui, à 21 ans et 361 jours, est devenu le plus jeune joueur à atteindre 200 apparitions dans l’histoire de la Serie A.

La Juventus a remporté les neuf derniers titres de Serie A, mais l’Inter, maintenant quatre points d’avance sur Milan et hors de toutes les autres compétitions, sera favori pour remporter le Scudetto pour la première fois depuis 2010.