AC Milan vs Inter Milan diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Super Coupe d’Italie

AC Milan vs Inter Milan diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 18 janvier, 19h GMT

A la recherche d’un AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Inter Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. AC Milan vs Inter Milan est sur Viaplay (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Super Coupe d’Italie avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Le deuxième derby milanais de la saison se déroule à quelque 2 500 milles de la ville, alors que les féroces rivaux de l’AC Milan et de l’Inter Milan s’affrontent lors de la Super Coupe d’Italie dans la capitale saoudienne de Riyad.

Ce match annuel oppose les tenants de la Serie A (Milan) aux vainqueurs de la Coppa Italia de la saison précédente (Inter).

Milan a remporté le premier derby de 2022/23, s’imposant dans un thriller 3-2 à San Siro en septembre.

Le coup d’envoi est à 19h00 GMT.

Nouvelles de l’équipe

Le Milan de Stefano Pioli a une liste de blessés assez longue avant cet affrontement : Alessandro Florenzi, Fode Ballo, Ante Rebic et l’absent de longue durée Zlatan Ibrahimovic sont tous écartés, tandis que des doutes subsistent sur la forme physique de Mike Maignan et Rade Krunic.

Le patron de l’Inter, Simone Inzaghi, a moins de soucis à ce sujet, même s’il lui manquera trois grands joueurs, Samir Handanovic, Marcelo Brozovic et Romelu Lukaku.

Former

Milan entre dans cette rencontre après avoir remporté un seul de ses quatre matchs toutes compétitions confondues depuis la Coupe du monde (2-1 à l’extérieur contre Salernitana en difficulté en Serie A) ; les Rossoneri ont perdu 1-0 à domicile face au Torino lors de la dernière sortie.

L’Inter, quant à lui, en a remporté trois et fait quatre nuls depuis la reprise de la campagne du club; les Nerazzurri ont battu Hellas Verona 1-0 à domicile lors de leur dernière sortie.

Arbitre

Fabio Maresca sera l’arbitre de l’AC Milan contre l’Inter Milan.

Stade

L’AC Milan contre l’Inter Milan se jouera au stade international King Fahd d’une capacité de 68 752 places à Riyad, en Arabie saoudite.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’AC Milan contre l’Inter Milan est à 19h00 GMT au mercredi 18 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur Viaplay Sports 1 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 14 h HE / 11 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount + et CBS Sports aux États-Unis.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. QuatreQuatreDeux recommande actuellement :