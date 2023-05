AC Milan vs Inter Milan diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Ligue des champions

AC Milan vs Inter Milan diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 10 mai, 20 h 00 BST

AC Milan vs Inter Milan diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct AC Milan vs Inter Milan? Nous avons ce qu’il vous faut. AC Milan vs Inter Milan est sur BT Sport au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Ligue des champions avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Une demi-finale entièrement milanaise ! Ces deux équipes se sont rencontrées en quart de finale de la Ligue des champions 2005 – la saison du célèbre effondrement de l’AC Milan à Istanbul – mais la rencontre de cette année est encore plus importante.

Alors que les deux équipes s’affrontent pour une place en Ligue des champions en Serie A (l’Inter a actuellement le nez juste devant), une place en finale pourrait être la seule voie de qualification la saison prochaine pour l’une des équipes impliquées.

Le plus gros problème pour l’AC Milan ? La finale est à Istanbul…

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Rafael Leao a boitillé ce week-end, suscitant des inquiétudes pour l’AC Milan, tandis que Tomasso Pobega est un autre problème de forme physique.

Pour l’Inter, Milan Skriniar et Robin Gosens sont les soucis. Romelu Lukaku pourrait propulser Edin Dzeko à une place de départ.

Former

Milan AC : WDDWD

Inter Milan: WWWWWW

Arbitre

L’Espagnol Jesus Gil Manzano sera l’arbitre de l’AC Milan contre l’Inter Milan.

Stade

L’AC Milan contre l’Inter Milan se jouera au San Siro de Milan.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de l’AC Milan contre l’Inter Milan est à 20h BST sur mercredi 10 mai au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BT Sport 1, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de la Ligue des champions, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue des champions, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Ligue des champions internationale

• ROYAUME-UNI: BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) a tous les droits sur la Ligue des champions.

• États-Unis : CBS, Paramount+ et fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les endroits pour regarder la Ligue des Champions.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2022/23 est DAZN.

• Australie : Stan Sport diffusera tous les matchs de la Ligue des champions.

• Nouvelle-Zélande : Spark Sport sert tous les matchs de la Ligue des champions.