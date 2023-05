AC Milan vs Inter: Analyse des clubs milanais avant le derby en demi-finale de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Mercredi soir, deux rivaux à égalité participent à une bataille passionnée avec un lieu emblématique partagé entre un coin rouge et un coin bleu. C’est vrai, AC Milan vs Internazionale est probablement le football le plus proche d’un combat de boxe.

Le Derby de la Madonnina occupe le devant de la scène alors que les deux rivaux milanais disputent les demi-finales de la Ligue des champions.

Dès que le match du derby de Milan a été finalisé, une image est apparue sur les réseaux sociaux. L’un des défenseurs de l’Inter Marco Materazzi aux côtés de Rui Costa de Milan alors que le quart de finale de la Ligue des champions 2003 entre les deux équipes a été abandonné en raison de problèmes de ventilateur et de fusée éclairante. Les feux d’artifice se déclenchent vraiment lorsque ces deux équipes se rencontrent.

Marco Materazzi et Rui Costa assistent à l’abandon du quart de finale de la Ligue des champions du derby de Milan en 2003





Mais le retour de cette image dans la sphère publique est le signe que l’une des villes emblématiques d’Europe revient au sommet de la pyramide du football.

Au début des années 2000, l’Inter et Milan figuraient parmi les grands de la Ligue des champions. Milan a atteint la finale à trois reprises entre 2003 et 2007. L’Inter a réalisé le triplé sous Jose Mourinho en 2010. À l’époque, personne n’aurait imaginé qu’il faudrait plus d’une décennie avant que ces deux équipes ne soient sur le point de répéter de tels exploits.

Mais au cours des deux dernières saisons, cette ville a vu le titre de Serie A partagé entre ses deux clubs, vu le retour des soirées célèbres de la Ligue des champions et des images plus emblématiques de la rivalité entre clubs – comme l’affrontement de Romelu Lukaku avec Zlatan Ibrahimovic – peintes dans la ville. Les bons moments sont revenus.

La rivalité de Zlatan Ibrahimovic avec Romelu Lukaku est un moment mémorable dans l’histoire récente du derby milanais





Deux équipes qui ne peuvent pas se laisser tranquilles

La particularité de cette rivalité milanaise, c’est que ces deux clubs se sont élevés et sont tombés ensemble dans la pyramide italienne. Ils ne partagent pas seulement leur stade, ils partagent une histoire récente de succès et d’échecs.

Les deux ont atteint le sommet de leurs pouvoirs lorsque la Juventus a été reléguée en Serie B après le scandale de Calciopoli en 2006. Les deux ont souffert alors que la popularité de la Premier League a forcé leurs propriétaires au désespoir financier et à la mauvaise gestion.

Et puis tout à coup, au cours des deux dernières saisons, les deux clubs milanais se sont à nouveau réunis sous un nouveau propriétaire. Ces deux équipes ne se sont pas contentées de concourir pour le titre de Serie A côte à côte, remportant chacune un Scudetto, elles ont même subi des baisses similaires cette saison.

Olivier Giroud de l’AC Milan détient le trophée de Serie A





Lautaro Martinez avec le trophée de Serie A après le succès de l’Inter Milan en 2021





En début d’année, l’AC Milan a disputé sept matches sans victoire. L’Inter, quant à lui, n’a mis fin à une série d’une victoire en huit matchs toutes compétitions confondues qu’à la mi-avril. Ces courses ont laissé les deux équipes se battre pour une quatrième place en Serie A – ajoutant un contexte plus tendu à la prochaine demi-finale.

Ce n’est peut-être pas si surprenant étant donné que les deux ont actuellement embauché deux managers similaires – ceux qui ne sont pas connus pour être de grands innovateurs du jeu, des entraîneurs plutôt pragmatiques qui livrent dans les grands matches.

Dans le coin rouge se trouve Stefano Pioli qui est le spécialiste du gros match de Milan. Cette saison, les Rossoneri ont battu l’Inter, la Juventus, Naples – trois fois – et la Lazio cette saison grâce à l’innovation de Pioli.

La manière dont l’entraîneur milanais a guidé son équipe tout au long de leur quart de finale de la Ligue des champions avec Naples a été particulièrement impressionnante.

L’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli, à gauche, et l’entraîneur de l’Inter Milan Simone Inzaghi





L’expert italien du football Nicky Baldini a déclaré Sky Sports Nouvelles: « La façon dont Milan a joué ce quart de finale était une telle classe de maître de Stefano Pioli sur la façon de jouer avec votre équipe pour s’adapter à un adversaire difficile, comment reconnaître les limites de votre équipe et jouer ce football de contre-attaque qu’ils ont fait si efficacement.

« Et comment neutraliser la principale menace de votre adversaire, il l’a fait en éliminant Khvicha Kvaratskhelia du jeu lors de cette égalité. »

Et dans le coin bleu se trouve Simone Inzaghi, qui a obtenu le poste à l’Inter après le départ d’Antonio Conte en 2021 en raison de son travail remarquable à la Lazio.

Au Stadio Olimpico, Inzaghi était réputé pour tirer le meilleur parti d’une équipe vieillissante de la Lazio contenant de nombreux joueurs dans la trentaine en les transformant en spécialistes de la coupe.

L’entraîneur-chef de l’Inter Milan, Inzaghi





Ici, Inzaghi, le frère du grand Filippo de l’AC Milan, opère dans des circonstances similaires. L’Inter a nommé six formations de départ de Serie A avec une moyenne d’âge de 30 ans et plus – trois fois plus que toute autre équipe.

Et au cours de ses deux années à l’Inter, Inzaghi a égalé son total de trophées à la Lazio d’une Coupe d’Italie et de deux Super Coupes. Peut-être que la Ligue des champions est la prochaine…

Nouvelles de l’équipe : Leao manque alors que LuLa s’intensifie ?

Romelu Lukaku de l’Inter Milan est en forme au bon moment aux côtés de Lautaro Martinez





Si les formulaires sont importants pour cette demi-finale unique, alors l’Inter est dans l’ascendant.

Les Nerazzurri ont remporté chacun de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues – tous leurs attaquants clés tirant en ce moment.

Lukaku a inscrit trois buts et trois passes décisives lors de ses trois derniers matchs avec l’Inter, tandis que Lautaro Martinez – qui a formé un partenariat « LuLa » si crucial avec le Belge alors que l’Inter de Conte a remporté le titre en 2021 – a marqué cinq fois lors de ses quatre derniers matchs.

« Ce qui a changé, c’est que j’ai maintenant la possibilité de faire tourner des joueurs importants, surtout en attaque », a déclaré l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi. « Je n’ai pas eu ça pendant longtemps et la situation a beaucoup changé maintenant.

Compositions probables du derby de Milan AC Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabre, Kjaer, Tomori, Hernandez ; Krunic, Tonali ; Brahim, Bennacer, Saelemaekers ; Giroud Inter Milan (3-5-2) : Onana ; Darmian, Acerbi, Bastoni ; Dumfries, Barella, Brozovic, Mhikitaryan ; Dimarco ; Dzeko, Lautaro

« Je n’avais pas [midfielder] Marcelo Brozovic du 1er octobre à fin janvier – ce furent quatre très longs mois. Pareil pour Lukaku. Tous les deux sont de retour pour faire ce qu’ils font le mieux et j’espère que cela continuera jusqu’à la fin. »

Si l’Inter vole, il y a plus de souci avec un Milan incohérent. Le plus gros de tous est la blessure de Rafael Leao subie lors de la victoire 2-0 du week-end contre la Lazio.

L’ailier portugais, dont la merveilleuse course et la passe décisive ont été cruciales pour permettre à Milan de traverser un quart de finale délicat avec Naples, a boité après 10 minutes et ne s’est pas entraîné le jour du match. Une apparition au match retour est plus probable que de le précipiter pour le premier.

Rafael Leao de l’AC Milan est un doute de blessure après avoir boité contre la Lazio





Peu importe qui se qualifiera pour la finale de la Ligue des champions le mois prochain, cela sera largement considéré comme une saison qui a vu le football italien reprendre de l’importance à partir de ses cendres.

Quant à la ville de Milan? Après deux ans de détention du Scudetto, il a perdu le titre de Serie A contre Naples la semaine dernière. Mais quoi de mieux pour reprendre le devant de la scène avec une demi-finale de Ligue des champions qui divise la ville.