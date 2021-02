Zlatan Ibrahimovic a marqué le 500e but du club de sa carrière et en a ajouté un deuxième alors que l’AC Milan reprenait la première place de la Serie A avec une victoire 4-0 sur Crotone dimanche.

L’attaquant suédois de 39 ans a tiré un tir dans le coin supérieur en première mi-temps pour atteindre le point de repère, plus de 21 ans après son premier but en carrière pour le club suédois de Malmö en 1999.

Ibrahimovic a inscrit son 14e but en 11 matches de championnat après la pause, et un doublé d’Ante Rebic a scellé une victoire confortable pour l’équipe de Stefano Pioli.

« Nous pensons à un match à la fois, aujourd’hui nous avions juste besoin de gagner et nous l’avons fait. Nous avons bien fait en seconde période, en première période, nous étions trop lents », a déclaré le capitaine du Milan Alessio Romagnoli à Sky Italia.

Milan a écarté de deux points l’Inter Milan au sommet avec 49 points en 21 matchs. Crotone est resté en bas avec 12 points, quatre à la dérive de la sécurité.

« Nous pensons à la Ligue des champions comme objectif, puis début avril, nous verrons », a ajouté Romagnoli.

La victoire 2-0 de l’Inter à la Fiorentina vendredi les a placés au-dessus de leurs voisins de la ville et a assuré qu’il n’y avait pas de place pour l’erreur de Milan à San Siro.

Les hôtes n’étaient pas à leur meilleur pendant un début de match égal, mais le but historique d’Ibrahimovic a aidé à calmer les nerfs.

Le Suédois a échangé des passes avec Rafael Leao pour trouver de la place dans la surface avant de guider une arrivée imparable dans le coin supérieur. Milan s’est retiré après la pause alors qu’ils déchiraient les visiteurs avec trois buts en six minutes, à commencer par le tap-in d’Ibrahimovic sur un centre de Theo Hernandez.

L’attaquant croate Rebic a frappé deux fois en une minute, venant d’un coin avant de tirer dans un quatrième au poteau arrière.

Ailleurs, un but contre son camp de Marco Silvestri et une frappe de feu Gerard Delofeu ont donné à l’Udinese une victoire 2-0 à domicile contre Hellas Verona qui les a menés à la 11e place, six points derrière les visiteurs de la neuvième place.

Il n’y avait rien pour séparer Benevento et Sampdoria au milieu de la table alors qu’ils disputaient un match nul 1-1, la frappe de Keita Balde à la 80e minute annulant le premier match de Gianluca Caprari.