AC Milan contre Tottenham Hotspur – Rapport de match de football – 14 février 2023

L’AC Milan a fait un pas vers son premier quart de finale de la Ligue des champions depuis 11 ans alors que le but de Brahim Diaz a donné aux Italiens une victoire 1-0 sur Tottenham Hotspur lors de leur huitième de finale aller à San Siro mardi.

L’Espagnol a pris un rebond à la septième minute après un superbe double arrêt du gardien de deuxième choix de Tottenham, Fraser Forster, et les sept fois vainqueurs ont tenu les Londoniens à distance.

Les Spurs, affaiblis par les blessures et les suspensions, ont réagi positivement en première mi-temps pour dominer la possession mais n’ont pas été en mesure d’inquiéter sérieusement les hôtes.

Milan aurait dû augmenter son avantage après la pause avec les remplaçants Charles De Ketelaere et le défenseur Malick Thiaw qui ont tous deux gaspillé de glorieuses occasions de la tête.

Tottenham a envoyé l’attaquant brésilien Richarlison pendant les 20 dernières minutes et, même s’ils n’ont pas pu éviter une toute première défaite contre Milan, ils rentreront chez eux toujours dans l’espoir de renverser la vapeur et d’atteindre les huit derniers.

“Ce n’était pas difficile de préparer tactiquement ce match, avec tous les duels, mais je suis très content de la performance de mes joueurs”, a déclaré l’entraîneur milanais Stefano Pioli.

“Nous aurions pu marquer un deuxième but – nous avons eu des occasions franches. Je suis content de la performance mais ce n’est que le match aller et le prochain match sera sûrement plus difficile.”

Le bilan de Milan contre les clubs de Premier League a été lamentable ces dernières années avec une seule victoire sur 17 avant leur affrontement avec l’équipe des Spurs d’Antonio Conte.

Mais face à des adversaires incohérents qui n’avaient pas Pierre-Emile Hojbjerg suspendu et Rodrigo Bentancur blessé au milieu de terrain et le gardien absent Hugo Lloris, ils ont mérité de terminer cette course avec une démonstration tenace.

Brahim Díaz a marqué à la septième minute pour donner à Milan un avantage d’un but avant le match retour des huitièmes de finale le 8 mars à Londres. AP Photo/Luca Bruno

Le public de San Siro n’a pas attendu longtemps pour avoir quelque chose à se réjouir puisque Theo Hernandez a eu raison de Cristian Romero avant de lancer un tir sur Forster qui a bien sauvé.

L’effort de rebond de Diaz a également été brillamment sauvé mais il a réagi rapidement pour se regrouper dans une tête.

Avec Oliver Skipp, 22 ans, et Pape Sarr, 20 ans, au milieu de terrain central, Tottenham a pris pied et le coup franc de Son Heung-min a été accueilli par Eric Dier, mais il est allé droit au gardien milanais Ciprian Tatarusanu.

Tatarusanu a ensuite bien sauvé de Son avec Harry Kane frappant le rebond contre la barre transversale, même si un but aurait de toute façon été refusé pour hors-jeu.

Les Spurs ont soufflé et soufflé après la pause sans grande récompense et ont eu la chance que Milan ne se soit pas donné un plus gros coussin pour le match retour en mars.

En l’espace de quelques minutes, De Ketelaere a pris la tête large après qu’Olivier Giroud ait dirigé le ballon vers le but, puis Tottenham a obtenu un autre dégagement alors que Thiaw a également raté la cible avec une chance tout aussi attrayante.

Dier, qui sera suspendu pour le match retour, aurait dû faire mieux avec une chance à l’autre bout, mais les visiteurs pourraient avoir peu de plaintes sur le score final.

“Je m’attends à un autre match difficile au match retour. Nous aurions dû faire mieux pour leur but, alors ce fut une bataille devant une atmosphère difficile”, a déclaré Conte.

“N’oublions pas que Milan a remporté le championnat l’année dernière – nous ne l’avons pas fait.”