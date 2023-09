AC Milan 0 Newcastle 0 : le problème urgent de Howe, les ratés de Milan, le retour tranquille de Tonali

Newcastle United a entamé sa première campagne de Ligue des champions en 20 ans en faisant match nul 0-0 contre l’AC Milan à San Siro.

Avec le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain dans le groupe, cela promet d’être une bataille acharnée pour atteindre les huitièmes de finale.

Ici, nos rédacteurs détaillent les principaux points de discussion de l’ouverture du groupe F (vous pouvez tout revivre ici).

Un bon nul pour Newcastle et un souci de blessure pour Milan

L’équipe d’Eddie Howe était sans aucun doute en retrait en première mi-temps, mais elle a résisté à la pression milanaise et a obtenu un point inestimable. Ils ont mis des corps en jeu lorsque cela était nécessaire (cinq tirs adverses bloqués) et Nick Pope a réalisé huit excellents arrêts.

C’est le plus compétitif des quatre groupes : avant le coup d’envoi, Opta prédisait 31 % de chances que Newcastle remporte le groupe, 26 % de chances de terminer deuxième, 24 % de chances de terminer troisième et 19 % de chances de terminer. quatrième.

La forme à l’extérieur n’est en aucun cas une condition préalable au succès dans cette compétition. Le vainqueur de la saison dernière, Manchester City, n’a remporté qu’un seul de ses six matches à l’extérieur en Europe, et c’était lors de la première journée contre Séville. Ils ont fait match nul 0-0 en phase de groupes à Dortmund et Copenhague, et en huitièmes de finale à Leipzig, Munich et Madrid.

De même, Liverpool a perdu ses trois matches de phase de groupes à l’extérieur en 2018-19, lorsqu’il a remporté le trophée : 1-0 à Naples, 2-0 contre le Red Star et 2-1 contre le Paris Saint-Germain. On ne s’attend pas à ce que Newcastle aille aussi loin dans le tournoi, mais être une équipe performante en Ligue des champions a beaucoup à voir avec la solidité défensive.

Au contraire, c’est une grosse opportunité manquée pour Milan, surtout après un si bon départ. Ne pas marquer, malgré 25 tirs, est un gaspillage et aurait grandement contribué à venger la défaite du derby contre l’Inter. La plus grosse perte pour eux ce soir-là est peut-être la blessure du gardien Mike Maignan.

Liam Tharme

Mais l’approche de Howe témoigne-t-elle d’une réelle conviction ?

Compte tenu de la forme récente de Newcastle et de la difficulté du groupe, il est compréhensible qu’ils soient entrés avec prudence. Après tout, c’est une équipe de Milan qui a atteint les demi-finales de cette compétition la saison dernière.

Newcastle a joué comme une équipe qui est entrée en pensant qu’elle était outsider. Ils ont mieux travaillé dans les transitions, ont pris soin de toujours garder deux milieux de terrain en retrait et se sont jetés dans les contres.

Mais étant donné la défaite de Milan ce week-end – ainsi que le talent offensif incontestable de Newcastle – il y avait aussi une raison pour laquelle l’équipe de Howe n’aurait pas dû assumer ce rôle.

Le tir tardif de Longstaff a montré que Newcastle avait des opportunités de gagner. Leur performance tout au long du match a montré qu’ils appartenaient à ce niveau. Chez nous, où les victoires sont nécessaires pour progresser, il ne peut y avoir de complexe d’infériorité.

Jacob Whitehead

Le réglage de Pioli prend le dessus sur la presse de Howe avant la sortie de la Calabre

L’équipe de Pioli avait besoin de cette première mi-temps – elle avait pris du retard contre l’Inter la dernière fois et avait du mal à contrôler le match à partir de là.

Un ajustement tactique cette fois-ci a été que l’arrière droit Davide Calabria a tenu la largeur, après avoir joué à l’intérieur lors des trois précédents matchs de Serie A de Milan, transformant leur 4-3-3 en un 3-2-5. Cette fois, ils sont restés en 4-3-3 avec des latéraux et des ailiers larges, jouant Rade Krunic en pivot unique. La presse de Newcastle était agressive, mais Eddie Howe a positionné les ailiers Anthony Gordon et Jacob Murphy au plus près, dans l’alignement des défenseurs centraux de Milan.

Cela a laissé de l’espace au gardien Mike Maignan pour faire des passes à ses arrières latéraux, et Milan est sorti. Il a effectué plus de passes vers ses arrières latéraux (huit) que vers ses arrières centraux (cinq) en première mi-temps. Maignan a également donné un long coup de pied au n°9 Olivier Giroud et à l’ailier Rafael Leao, qui se sont déplacés à l’intérieur et ont emmené Kieran Trippier avec lui, ce qui a permis à l’arrière gauche Theo Hernandez de se chevaucher.

L’effet d’entraînement a été qu’un milieu de terrain central de Newcastle a dû faire pression sur l’arrière latéral de Milan, ce qui a ouvert l’espace central. Dans l’ensemble, le milieu de terrain de Newcastle était tendu pour que Milan puisse accéder à ses attaquants depuis de larges espaces, et les mettait également hors de position pour récupérer les deuxièmes ballons.

Le remplacement par Pioli de Tomasso Pobega par Tijjani Reijnders a offert le physique nécessaire pour combattre Newcastle au milieu de terrain central.

Milan a réussi 13 tirs en première mi-temps, soit plus que lors des 45 premiers matchs de Ligue des Champions la saison dernière. Sept d’entre eux étaient cadrés – y compris un dégagement sur la ligne de but – également mieux que toutes leurs premières mi-temps européennes en 2022-23.

Le remplacement de la Calabre à la mi-temps, suite à un carton jaune après une faute sur Gordon, a fait dérailler le plan offensif de Milan pendant la majeure partie de la seconde période.

Liam Tharme

L’échec de Milan à terminer

L’AC Milan sortait d’une humble défaite 5-1 lors du Derby de Milan et avait besoin d’un résultat positif ici pour prendre pied dans le prétendu « Groupe de la Mort ». Ce qui s’est passé était un spectacle divertissant – quoique légèrement enrageant.

Leurs 15 tirs en première mi-temps ont été le maximum qu’ils ont réussi en Ligue des champions depuis le match de 2011-12 contre les poids lourds biélorusses BATE Borisov. La statistique perd un peu de brillance si l’on considère que seulement sept de ces tirs étaient cadrés, avec une autre section visant directement Nick Pope dans les zones centrales, mais elle témoigne de la curieuse construction de l’équipe de Stefano Pioli. Milan dispose d’une fantastique collection de porteurs de ballon, mais l’action décisive dans le dernier tiers a manqué pour une grande partie de l’action de mardi.

Contre une équipe de Newcastle solide, bien qu’un peu fragile sous les lumières plus brillantes de la Ligue des champions, les hommes de Pioli auraient dû être hors de vue à l’heure de jeu.

L’introduction de Christian Pulisic et Tijjani Reijnders a apporté une nouvelle injection de rythme et de poussée offensive, mais un effort offensif du premier à la 64e minute a résumé les choses. Un dribble Assez intelligent pour gagner un mètre d’espace dans une zone dangereuse. Un plan suffisamment sourd pour laisser Pope indifférent.

Un remplacement forcé de Ruben Loftus Cheek par Yunus Musah a pris une couche de brillant à la machine attaquante de Milan. « Ils doivent trouver les virages avec un peu plus de puissance », telle était l’évaluation de Glenn Hoddle à propos de leur tir à 20 minutes du terme.

On l’a qualifié de groupe de la mort parce que toutes les équipes qui le composent sont bonnes, mais les quatre équipes sont sujettes à d’étranges problèmes. Le score final était de 0-0, mais le total de buts attendus (xG) de 2,08 pour Milan par rapport à 0,19 pour Newcastle dressait un tableau plus complet du gaspillage de l’équipe italienne.

Carl Anka

Sandro Tonali a un retour en sourdine à San Siro

Sandro Tonali a déclaré avant le match qu’il lui avait fallu du temps pour s’installer à Newcastle, et c’était certainement le cas ici.

Après une heure, il avait tenté 10 passes contre une trentaine de partenaires du milieu de terrain Sean Longstaff et Bruno Guimaraes, et n’avait eu que 20 touches.

Après avoir quitté San Siro pour St James’ Park en juin pour un montant initial de 55 millions de livres sterling, un jour de retour semblait destiné, avant même que le ballon de Newcastle ne soit retiré du groupe F. Un futur capitaine en noir et rouge, maintenant en noir et blanc.

Il s’agissait du premier départ de Tonali en tant que n°8 gauche dans le 4-3-3 de Howe, après avoir débuté les quatre premiers matches de championnat de Newcastle sur la droite, jouant derrière Miguel Almiron. Après avoir été reposé pour la victoire de dimanche contre Brentford, la dernière observation de l’Italien avait été celle de son maillot n°8 bombardant l’attaquant contre Brighton, laissant des gouffres derrière alors que Newcastle tombait sur une défaite 3-1.

Dans l’ensemble, la performance de Newcastle a été prudente, l’équipe étant révélatrice du danger de Milan en transition. Tonali a résumé cette approche – bien sûr, il connaît les atouts de Milan mieux que quiconque – et c’était un joueur qui se méfiait de s’engager trop, malgré la séduction d’un retour de but.

Le stade a applaudi son retrait à la 71e minute pour Elliot Anderson – le sentiment non seulement de remerciement pour ses trois saisons précédentes au club, mais aussi du fait qu’il ne leur avait pas fait de mal ce soir.

Jacob Whitehead

Pulisic offre une étincelle alors que Musah fait ses débuts en Ligue des champions

Après avoir débuté chacun des matches de championnat de Milan, Christian Pulisic s’est retrouvé sur le banc pour débuter le match d’ouverture de la Ligue des Champions du club. Les fans de l’international américain devraient cependant craindre qu’il ne connaisse une répétition de son sort à Chelsea, car il a reçu un crochet précoce lors de la défaite 5-1 de l’équipe contre l’Inter Milan samedi.

Néanmoins, l’ailier avait l’air vif en entrant à la place de Samu Chukwueze après 61 minutes. Bien que ses deux tirs n’aient pas été cadrés, il a mené tous les joueurs milanais avec quatre touches dans la surface de Newcastle dès son entrée dans le match.

Milan a également offert à Yunus Musah ses débuts en Ligue des champions après des années passées à Valence, s’enregistrant après 70 minutes. Le joueur de 20 ans a été engagé pour aider à prolonger le match contre une défense de Newcastle relativement stationnaire, travaillant dans le demi-espace central droit avec Pulisic pour déstabiliser Dan Burn et s’installer beaucoup plus près de la surface.

Malheureusement pour leur équipe, leurs entrées n’ont pas catalysé un éventuel vainqueur du match. Néanmoins, leur lien naturel en raison de leur passage dans l’équipe nationale masculine des États-Unis a donné à Musah un moyen clair d’avoir un impact alors qu’il travaille dans la rotation de Stefano Pioli.

Jeff Rueter

Aidan Harris, le joueur de 16 ans nommé sur le banc de Newcastle

Un nom que les fans de Newcastle United ne connaissent peut-être pas est celui du gardien remplaçant de 16 ans, Aidan Harris. Depuis Washington, juste au sud de la ville, il a profité des bancs élargis de la Ligue des Champions pour être nommé aux côtés de Loris Karius. Alors que les U19 de Newcastle jouent plus tôt dans la journée, cela signifie qu’il contourne Max Thompson et Jude Smith sur le banc senior. Quelle expérience.

Jacob Whitehead