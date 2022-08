AC, changement climatique et l’avenir de la technologie de refroidissement

Parmi un nombre croissant des vagues de chaleur, les climatiseurs sont devenus une bouée de sauvetage. Parce que ces appareils sont essentiels pour garder les gens au frais et les protéger des températures dangereusement chaudes, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimations qu’il pourrait y avoir plus de 5 milliards de climatiseurs sur la planète d’ici 2050. Le problème est que si les climatiseurs assurent la sécurité des gens, ils sont également un contributeur majeur au changement climatique.

Alors pourquoi ne pas repenser entièrement l’AC ?

La science fondamentale des climatiseurs n’a pas beaucoup changé depuis leur invention il y a environ un siècle, mais ces appareils sont devenus une menace de plus en plus grande pour la vie sur Terre. La plupart des climatiseurs modernes consomment une énorme quantité d’énergie, tendre le réseau électrique pendant les chaudes journées d’été, et utiliser des produits chimiques nocifs, appelés réfrigérants, qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère. C’est pourquoi, en plus d’un grand nombre d’autres changements structurels que le monde devra apporter pour lutter contre le changement climatique, certains experts disent qu’il est temps de changer la façon dont nous refroidissons nos maisons.





« Nous devons concevoir nos bâtiments de manière à consommer moins d’énergie. Il faut mieux les isoler. Nous devons mieux les ventiler », a expliqué Ankit Kalanki, responsable de Third Derivative, un accélérateur de technologies climatiques cofondé par l’organisme de recherche sur la durabilité RMI. « Ces stratégies sont très importantes. Nous pouvons réduire la demande de climatisation en premier lieu, mais nous ne pouvons pas l’éliminer. »

La course à la refonte de l’AC est déjà lancée. L’AIE prédit qu’au cours des trois prochaines décennies, les deux tiers des foyers dans le monde pourraient être équipés de climatiseurs. Environ la moitié de ces unités seront installées dans seulement trois pays : l’Inde, la Chine et l’Indonésie. La mesure dans laquelle ces nouveaux climatiseurs exacerberont le changement climatique dépend du remplacement de la technologie de refroidissement que nous utilisons actuellement par quelque chose de mieux. À l’heure actuelle, les idées vont de rénover nos fenêtres à des concepts plus lointains, comme des panneaux de toit qui réfléchissent la lumière du soleil et émettent de la chaleur dans l’espace. Pour réussir, cependant, le monde devra augmenter l’efficacité des appareils que nous avons déjà – aussi rapidement que possible – et investir dans de nouvelles technologies qui pourraient éviter certains des principaux problèmes de AC.

L’impact environnemental nocif du climatiseur découle de sa technologie de base : la compression de vapeur. Cette technologie implique plusieurs composants, mais elle fonctionne généralement en convertissant un réfrigérant stocké à l’intérieur d’un AC à partir d’un liquide en gaz, ce qui lui permet d’absorber la chaleur en la retirant d’une pièce. La compression de vapeur utilise une immense quantité d’électricité les jours les plus chauds, et il y a préoccupations croissantes que la technologie pourrait éventuellement dépasser la capacité du réseau à fournir de l’électricité. Et hydrofluorocarbures, les réfrigérants chimiques que de nombreux climatiseurs utilisent pour absorber la chaleur, sont des gaz à effet de serre qui emprisonnent beaucoup de chaleur dans notre atmosphère lorsqu’ils s’échappent dans l’air. Le défi est que, pour l’instant, les climatiseurs à compression de vapeur sont toujours un outil essentiel pendant les vagues de chaleur meurtrières, en particulier pour les personnes à haut risque. populationsles jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de certains problèmes de santé.

La technologie pour construire des climatiseurs plus propres et plus efficaces existe. Deux grands fabricants de climatiseurs, Daikin et Gree Electric Appliances, se sont partagé le premier prix lors du dernier Prix ​​mondial du refroidissement, un concours international axé sur la conception de technologies de climatisation respectueuses du climat. Les deux sociétés ont créé des climatiseurs avec des performances internes plus élevées qui utilisaient des réfrigérants moins nocifs pour l’environnement ; les nouvelles unités pourraient réduire de cinq fois leur impact sur le climat. Ces modèles ne sont pas encore sur le marché — Gree prévoit de commencer à vendre son prototype en 2025et Daikin a déclaré à Recode qu’il espère utiliser la nouvelle technologie dans les futurs produits – mais l’AIE estime que l’utilisation de climatiseurs plus efficaces pourrait réduire l’impact environnemental du refroidissement impact de moitié.

Une autre stratégie consiste à doubler pompes à chaleur, qui sont des climatiseurs qui fonctionnent également en sens inverse, utilisant la compression de vapeur pour absorber et déplacer la chaleur dans une maison, au lieu de la libérer à l’extérieur. Les pompes à chaleur coûtent généralement plusieurs milliers de dollarsbien que la loi sur la réduction de l’inflation comprenne une proposition de rabais important pour les pompes à chaleur, et que le président Joe Biden ait invoqué la loi sur la production de défense pour accélérer la production. Les experts ont fait valoir que l’installation de pompes à chaleur est essentielle à un autre objectif climatique important : s’éloigner de fours à combustible fossilequi sont pairs plus grande source d’émissions que le refroidissement. Le Saint Graal du CVC serait une pompe à chaleur qui pourrait fournir à la fois du chauffage et du refroidissement mais qui ne dépend pas de la compression de vapeur.

“Les pompes à chaleur sont une technologie essentielle pour réduire notre consommation d’énergie, améliorer la fiabilité du réseau et l’utilisation des énergies renouvelables, réduire les émissions, réduire notre dépendance à l’égard des sources d’énergie étrangères et réduire les factures de services publics des familles et des entreprises américaines”, a déclaré Antonio Bouza, un directeur de la technologie au ministère de l’Énergie, a déclaré à Recode. La prochaine étape, a-t-il dit, consiste à réduire encore plus les émissions en concevant des pompes à chaleur qui ne dépendent pas des réfrigérants, comme le font les systèmes de compression de vapeur actuels.

Un autre défi, cependant, est que les pompes à chaleur ne sont pas les appareils les plus faciles à installer, en particulier pour les locataires, qui n’ont pas nécessairement l’argent ou la capacité d’investir dans systèmes CVC encombrants. Pour résoudre ce problème, une société appelée Gradient a conçu une pompe à chaleur qui glisse facilement sur un rebord de fenêtre – elle ne bloque pas la lumière – et utilise actuellement un réfrigérant appelé R32, qui est censé avoir un (comparativement) faible potentiel de réchauffement climatique. Gradient récemment gagné un contrat pour installer ses unités dans des logements sociaux à New York.

Une flotte de nouvelles entreprises veulent apporter des changements encore plus importants à la façon dont nous refroidissons nos maisons. L’une de ces startups est Blue Frontier, qui est soutenue par le fonds d’investissement de Bill Gates, Entreprises énergétiques révolutionnaireset prévoit de commencer à vendre ses climatiseurs futuristes en 2025. La technologie de l’entreprise utilise une solution saline spécialisée qui peut libérer de l’eau dans l’air – ou l’extraire – ce qui permet au climatiseur de contrôler sa température. Selon Blue Frontier, cette approche peut économiser jusqu’à 90 % de l’énergie utilisée par un climatiseur traditionnel et évite de drainer l’électricité du réseau pendant les heures de pointe.

“En éliminant la climatisation qui est un problème pour le réseau, cela permet au réseau de réduire réellement les coûts de production d’électricité [and] utiliser les énergies renouvelables de manière plus efficace », a déclaré Daniel Betts, PDG de la société, à Recode. “Ainsi, non seulement nous économisons de l’énergie, mais nous économisons de l’énergie aux moments les plus critiques.”

Les scientifiques et les startups jouent également avec d’autres concepts. L’une des voies empruntée par la société Transaera consiste à développer de nouveaux matériaux qui absorber efficacement l’humidité de l’air, presque comme une éponge, afin que les climatiseurs puissent fonctionner plus efficacement. Un concept similaire consiste à tirer parti de la technologie à semi-conducteurs. Cette idée utiliserait des matériaux solides pour absorber la chaleur, et certaines recherches à ce sujet ont Support du département américain de l’énergie. La firme britannique Barocal développe un type de cristal plastiquel qui pourrait le faire et aussi aider à contrôler la température. Une entreprise, Phononic, a développé un noyau à semi-conducteurs qui pourrait être intégré dans les systèmes CVC existants. La société affirme que sa première installation commerciale aura lieu l’année prochaine.

Si bon nombre de ces percées technologiques sont prometteuses, le mouvement de révolution de la climatisation fait encore face à des défis majeurs. À l’heure actuelle, les fabricants de climatiseurs se concentrent principalement sur le respect des normes de performance minimales, plutôt que sur la concurrence pour des niveaux d’efficacité plus élevés. Les consommateurs ont également tendance à acheter des climatiseurs en fonction de leur prix affiché, et non de l’impact global d’un climatiseur sur leurs factures d’énergie. Et même s’il existe un nombre croissant de startups axées sur l’AC, l’industrie est toujours dominée par une petite poignée de grandes entreprises, qui se concentrent toutes principalement sur technologie de compression de vapeur loin d’être idéale.

“Nous n’installons pas de technologies plus efficaces à moins que nous n’en ayons vraiment besoin, ou que cela ne soit mandaté par un gouvernement ou une autre organisation”, a déclaré Eli Goldstein, co-fondateur et PDG de SkyCool, une startup développant une technologie qui pourrait être utilisée pour envoyer de la chaleur. des bâtiments et des climatiseurs dans l’espace. “En fin de compte, la clé sera des investissements en dollars des entreprises privées et publiques pour déployer les technologies.”

D’autres changements, comme mieux isoler nos maisons et installer des batteries sur tout le réseau, sont toujours essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, tous les signes indiquent que les humains continueront d’acheter des climatiseurs, non seulement pour se sentir à l’aise, mais aussi pour survivre à des conditions météorologiques de plus en plus dévastatrices provoquées par le changement climatique. Cela est particulièrement vrai alors que les températures et les revenus augmentent dans certains des plus grands pays du monde et des économies à la croissance la plus rapide. Rien qu’en Inde, la demande de technologie de refroidissement augmentait déjà entre 15 et 20 pour cent chaque année, à partir de 2020.

Cette demande croissante crée une situation prometteuse, mais incroyablement risquée. Il est possible que le besoin croissant de refroidissement incite à une course pour construire la meilleure technologie AC et, idéalement, une technologie qui pourrait également remplacer le chauffage à base de combustibles fossiles. Mais si un courant alternatif meilleur et plus abordable n’arrive pas assez vite sur le marché – en particulier pour le grand nombre de personnes dans les pays en développement qui achèteront ces appareils dans les décennies à venir – des climatiseurs bien pires prendront leur place, réchauffant la planète encore plus rapidement .

