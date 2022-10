AC Ajaccio vs. Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 21 octobre 2022

Kylian Mbappe et Lionel Messi se sont combinés de manière superbe pour propulser le Paris Saint-Germain vers une victoire 3-0 à l’AC Ajaccio en Ligue 1 vendredi.

Mbappe a marqué deux fois les passes décisives de Messi, la star française remboursant la faveur en préparant Messi pour son propre but entre les deux alors que le PSG a finalement manqué de vainqueurs confortables au Stade François-Coty.

Cette victoire renforce l’emprise du PSG sur la première place de la Ligue 1, le plaçant à six points d’avance sur Lorient, deuxième, avant le reste des matches de ce week-end.

Les visiteurs ont ouvert le score au milieu de la première mi-temps après que Messi ait joué un ballon parfait, permettant à Mbappe d’ouvrir son corps et de terminer pour la première fois dans le coin le plus éloigné du filet. Malgré un long contrôle de l’arbitre assistant vidéo pour un potentiel hors-jeu, le but a tenu.

Mbappe aurait dû doubler l’avance du PSG avant la mi-temps mais l’a raté de manière inexplicite avec le but à sa merci après qu’Achraf Hakimi ait posé le ballon à travers la surface de réparation.

Mais le raté n’a jamais semblé s’avérer coûteux pour l’équipe de Christophe Galtier.

Et les trois points ont été effectivement scellés à la 78e minute. Messi a commencé le mouvement et ils ont brillamment combiné avec Mbappe avant de récupérer le ballon et d’éviter impudemment le gardien d’Ajaccio et de finir dans le filet vide.

Quatre minutes plus tard, le brillant a été mis sur le score lorsque Messi a de nouveau joué à travers Mbappe, qui, malgré son déséquilibre, en avait assez sur son tir pour trouver le fond du filet.