La star hollywoodienne Tom Cruise a été entendue dans une fuite de membres d’équipage audio qui ont apparemment échoué à obéir aux règles de Covid-19 alors qu’ils étaient sur le plateau d’un nouveau film « Mission: Impossible », déclenchant une diatribe chargée de jurons qui est rapidement devenue virale.

«Si je te vois recommencer, tu es f *** ing! Une croisière enragée a aboyé après deux travailleurs après les avoir vus se tenir trop près l’un de l’autre sur le plateau, selon l’audio obtenu par le Sun mardi. « C’est ça! Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée.

C’est avec ça que je dors tous les soirs. L’avenir de cette f *** ing industrie! Je suis donc désolé, je suis au-delà de vos excuses. Je vous l’ai dit, et maintenant je le veux, et si vous ne le faites pas, vous êtes absent. Nous ne fermons pas ce putain de film! Est-ce compris?

La tirade débordante de veine a rapidement attiré l’attention des internautes, qui ont rapidement envoyé le clip sur le numéro un des tendances de Twitter, devenant un sujet très controversé alors que les commentateurs débattaient du bon résultat de la diatribe.

Pour certains observateurs, la diatribe a simplement montré l’engagement héroïque de Cruise en faveur de la santé publique et de l’industrie cinématographique en général, soulignant que «Des milliers d’emplois sont en jeu», tandis qu’un autre a suggéré à l’équipage prétendument insubordonné « craché sur [Cruise’s] visage » et que l’acteur « Crie parce qu’il veut qu’ils soient en sécurité. »

Je ne suis même pas fâché. Il dépense son propre argent pour s’assurer que tous ces gens sont en sécurité et ils lui ont craché au visage. Il a crié que la prochaine fois, ils seraient renvoyés pour avoir fait ce qu’ils ont fait. Moi dépenser mon argent? Les aurait virés ce jour-là. Il crie parce qu’il veut qu’ils soient en sécurité

Il a raison. Des milliers d’emplois sont en jeu, et pas seulement des acteurs: transport, maquillage, costumes, directeurs de scénario, assistants, secrétaires, etc. J’en ai marre des gens qui ne portent pas de masques et qui ne prennent pas de précautions, puis qui sont surpris quand quelqu’un attrape Covid.

– Elizabeth Breck (@TheBlondePI) 16 décembre 2020