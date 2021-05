«  Abus sexuel le plus grave  »: la police allemande détruit la plate-forme de pornographie enfantine Darknet qui compte 400000 utilisateurs dans le monde

La fermeture de la plate-forme a été annoncée lundi dans un communiqué par les procureurs de Francfort et l’Office fédéral de la police criminelle.

Les responsables de l’application de la loi ont déclaré avoir attrapé trois suspects soupçonnés d’être les administrateurs de la plate-forme aujourd’hui disparue, qui comptait plus de 400000 utilisateurs au moment où l’opération de police l’a mise hors ligne.

La police l’a décrit comme « L’une des plus grandes plateformes de darknet de pornographie juvénile au monde » et a déclaré qu’il était actif depuis au moins juin 2019. Plusieurs autres plateformes de chat dédiées au partage de pornographie enfantine ont également été mises hors ligne pendant les raids.

Deux suspects, un homme de 40 ans de Paderborn et un homme de 49 ans de Munich, ont été arrêtés lors de descentes de police à la mi-avril. Un autre suspect, un homme de 58 ans originaire du nord de l’Allemagne, a été arrêté au Paraguay où il réside depuis des années. L’Allemagne a demandé son extradition.

La police a également arrêté un quatrième suspect, un homme de 64 ans originaire de Hambourg, considéré comme l’un des utilisateurs les plus actifs de la plateforme. Ils ont déclaré que l’homme aurait téléchargé plus de 3500 messages contenant du contenu hautement illégal sur la plate-forme.

Une grande cache de matériel pornographique, y compris des images de «Les abus sexuels les plus graves sur les tout-petits», a été saisi lors des raids.

Le démantèlement du réseau de pornographie juvénile a été salué par de hauts responsables allemands qui ont déclaré que l’action réussie de la police montrait que les autorités étaient capables de protéger efficacement les plus vulnérables et de punir les prédateurs sexuels qui s’en prennent à eux.

« Ce succès d’enquête a un message clair: ceux qui agressent les plus faibles ne sont en sécurité nulle part, » Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré. «C’est ce que les enquêteurs travaillent jour et nuit, en ligne et hors ligne, dans le monde entier.»

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les enfants de ces crimes dégoûtants.

Le buste faisait suite à une enquête de plusieurs mois coordonnée par Europol. Des responsables de l’application de la loi aux Pays-Bas, en Suède, aux États-Unis et au Canada ont également contribué à l’enquête, a déclaré la police allemande.

