Abus racistes de joueurs anglais: un homme arrêté pour une publication raciste sur les réseaux sociaux abusant de joueurs anglais après la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Un homme a été arrêté après que des publications racistes sur les réseaux sociaux aient été dirigées contre des joueurs anglais après la finale de l’Euro 2020, a déclaré la police du Grand Manchester (GMP).

Le suspect, 37 ans, originaire d’Ashton upon Mersey, est arrivé au poste de police de Cheadle Heath mercredi matin et a été arrêté pour suspicion d’infraction à la section 1 de la loi sur les communications malveillantes. Il a depuis été libéré sous enquête.

Un message a été publié dans la soirée du 11 juillet à la suite du match Italie-Angleterre à Wembley.

L’inspecteur-détective Matt Gregory, de la division Trafford de GMP, a déclaré: « Les actions d’un petit nombre de personnes ont éclipsé ce qui était un événement extrêmement rassembleur pour notre pays dimanche soir.

« Nous sommes fermes dans notre engagement, tout abus raciste que ce soit en ligne ou hors ligne n’est pas acceptable.

« Nous avons maintenant un homme en garde à vue et notre enquête se poursuit. »

Image:

Un homme a été arrêté par la police de West Mercia pour un tweet raciste visant Rashford



Les joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’abus racistes en ligne après avoir raté des tirs au but lors de la défaite en fusillade de dimanche contre l’Italie.

L’arrestation de mercredi par GMP est intervenue après que la police de West Mercia a enquêté sur un tweet raciste visant Rashford a arrêté et libéré un homme de 50 ans.

Le suspect, originaire de Powick, près de Worcester, a été arrêté pour incitation à la haine raciale à la suite d’informations faisant état d’un tweet inapproprié publié dimanche, et a depuis été libéré sous enquête.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti mercredi que les sociétés de médias sociaux s’exposeraient à des amendes s’élevant à 10% de leurs revenus mondiaux si elles ne parvenaient pas à supprimer les abus haineux et racistes de leurs plateformes.

Johnson a également déclaré aux députés aux questions du Premier ministre que le gouvernement modifiait le régime des ordonnances d’interdiction du football pour couvrir le racisme en ligne.

Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne.



Sports aériens s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débat exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.skysports.com/againstonlinehate

Si vous voyez une réponse à Sports aériens messages et/ou contenus contenant une expression de haine fondée sur la race, le sexe, la couleur, le genre, la nationalité, l’origine ethnique, le handicap, la religion, la sexualité, l’âge ou la classe, veuillez copier l’URL du message haineux et capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signale le racisme

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – travaillant dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.