Abus racistes contre des joueurs anglais : la police procède à quatre arrestations et avertit que « nous vous traquerons » à d’autres auteurs | Actualités footballistiques

La police a arrêté quatre personnes pour avoir abusé racialement de joueurs anglais en ligne après la défaite finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche et a averti les auteurs qui marchent toujours libres que « nous vous traquerons ».

Les abus subis par Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui ont été pris pour cibles après avoir manqué des pénalités à Wembley dimanche, ont été condamnés par le gouvernement et la FA.

Le Premier ministre Boris Johnson a révélé mercredi que le gouvernement prévoyait de prolonger les ordonnances d’interdiction du football pour racisme en ligne, tandis que les sociétés de médias sociaux s’exposent à d’énormes amendes si elles ne parviennent pas à supprimer les abus de leurs plateformes.

Un communiqué de la police disait : « Une enquête sur les crimes motivés par la haine est en cours par la UK Football Policing Unit (UKFPU), avec une équipe dédiée d’enquêteurs qui étudient un grand nombre de rapports provenant de tout le pays.

« Des dizaines de demandes de données ont été soumises à des sociétés de médias sociaux et quatre personnes ont été arrêtées par les forces de police locales. »

















L'ailier anglais Jadon Sancho dit à ceux qui l'ont agressé racialement après son penalty raté contre l'Italie lors de la fusillade finale de l'Euro 2020 qu'ils ne gagneront jamais avec leurs actions



Dans un avertissement sévère aux personnes coupables d’avoir envoyé des abus en ligne, le chef de la police Mark Roberts, responsable de la police du football du Conseil national des chefs de police, a déclaré: « Si nous identifions que vous êtes derrière ce crime, nous vous traquerons et vous ferez face au conséquences graves de vos actes honteux.

« Les abus raciaux visant nos propres joueurs après le match de dimanche soir sont tout à fait ignobles et ont à juste titre choqué et consterné les gens à travers le pays.

















Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, explique ce qui peut être fait pour mettre fin aux abus raciaux en ligne après que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d'abus raciaux sur les réseaux sociaux après la défaite finale de l'Angleterre à l'Euro 2020 contre l'Italie



« Notre équipe d’Angleterre a été de véritables modèles pendant le tournoi, se conduisant avec professionnalisme et dignité. Je suis dégoûté qu’il y ait des individus qui pensent qu’il est acceptable de diriger des abus aussi odieux contre eux, ou contre quelqu’un d’autre. »

Il y a eu 264 arrestations dans tout le pays en lien avec la finale de dimanche et 897 incidents liés au football. Il porte le nombre d’arrestations pour le tournoi à 630.

Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux incidents criminels observés lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et de l’Euro 2016 en France.

La haine ne gagnera pas

Jenson Button, Gary Lineker, Kelly Cates, Alan Shearer, Gary Neville, Micah Richards, Gabby Logan, Ebony-Rainford-Brent, Jamie Carragher, Jermaine Jenas, Jamie Redknapp et Nasser Hussain parmi les stars de la BBC et de Sky unies contre la haine en ligne



« La finale aurait pu être abandonnée sans intervention de la police »

















Le journaliste en chef de Sky Sports News, Bryan Swanson, a déclaré que l'UEFA était « profondément mécontente » des actions des fans de Wembley et des environs lors de la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie



La finale de l’Euro 2020 à Wembley aurait pu être abandonnée si les policiers n’étaient pas intervenus, a déclaré le commissaire adjoint adjoint de la police du Met.

Des foules de fans sans billet ont traversé la sécurité et se sont battus avec la police pour tenter de participer au match Angleterre contre Italie dimanche.

La commissaire adjointe adjointe Jane Connors, qui a dirigé la réponse de la force au tournoi, a déclaré qu’elle « n’acceptait pas que l’opération de police ait échoué » et qu’elle ne doute « pas » que l’intervention de la police ait empêché l’escalade des perturbations.

Elle a déclaré qu’une journée censée être une « fierté nationale » était « malheureusement ternie par une minorité de fans désordonnés et violents qui ont tenté de détourner la finale pour leur propre gain personnel égoïste ».

« Avant la finale, les commandants de police ont déployé l’un des plans de police les plus importants et les plus complets que le Met ait jamais engagés pour un match de football de cette ampleur », a-t-elle ajouté.