Les organes directeurs du football organiseront un boycott des médias sociaux le week-end prochain « en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne ».

La FA, Premier League, EFL, FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out et la FSA s’uniront pour le boycott à partir de 15h le vendredi 30 avril jusqu’à 23h59 le lundi 3 mai.

L’action verra les clubs de Premier League, EFL, WSL et Women’s Championship désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram.

Une déclaration conjointe au nom de toutes les organisations a déclaré: «En tant que collectif, le jeu reconnaît la portée et la valeur considérables des médias sociaux pour notre sport. La connectivité et l’accès aux supporters qui sont au cœur du football restent vitaux.

« Cependant, le boycott montre que le football anglais se réunit pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine en ligne, tout en soulignant l’importance d’éduquer les gens dans la lutte continue contre la discrimination.

« Boycotter le football de manière isolée n’éradiquera bien sûr pas le fléau des abus discriminatoires en ligne, mais cela démontrera que le jeu est prêt à prendre des mesures volontaires et proactives dans ce combat continu.

« Enfin, alors que le football prend position, nous exhortons le gouvernement britannique à veiller à ce que son projet de loi sur la sécurité en ligne introduise une législation forte pour rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables de ce qui se passe sur leurs plates-formes, comme discuté lors de la table ronde DCMS sur les abus en ligne plus tôt cette semaine. . «

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré: «Le comportement raciste sous quelque forme que ce soit est inacceptable et les abus épouvantables que les joueurs reçoivent sur les plateformes de médias sociaux ne peuvent pas continuer.

« La Premier League et nos clubs se tiennent aux côtés du football dans l’organisation de ce boycott pour souligner le besoin urgent pour les entreprises de médias sociaux de faire plus pour éliminer la haine raciale. Nous ne cesserons pas de défier les entreprises de médias sociaux et souhaitons voir des améliorations significatives dans leurs politiques et processus. pour lutter contre les abus discriminatoires en ligne sur leurs plateformes.

Le football anglais s’unira pour un boycott des réseaux sociaux de 15h00 le vendredi 30 avril à 23h59 le lundi 3 mai, en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne par les joueurs et de nombreux autres liés au football.#EFL https://t.co/4nmS4wjbjm – Communications EFL (@EFL_Comms) 24 avril 2021

« Le football est un sport diversifié, qui rassemble des communautés et des cultures de tous horizons et cette diversité rend la compétition plus forte. No Room For Racism représente tout le travail que nous faisons pour promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion et lutter contre la discrimination. »

Facebook, propriétaire d’Instagram, a refusé de commenter cette histoire et Twitter a été contacté par Sky Sports pour obtenir une réponse.

Instagram révèle de nouvelles mesures pour lutter contre les abus sur les réseaux sociaux

Instagram dit qu’il sympathise avec les footballeurs et les clubs qui participent au boycott des réseaux sociaux, afin de prendre position contre les abus raciaux en ligne.

Ces dernières semaines, un certain nombre de joueurs, dont l’ancien attaquant d’Arsenal Thierry Henry, ont quitté les plateformes en ligne faute d’action de la part des entreprises technologiques, tandis que des clubs comme Swansea City, Birmingham City et les Rangers ont organisé des boycotts.

En réponse, le responsable de la politique d’Instagram, Fadzai Madzingira, a déclaré Sky Sports News: « Je sympathise avec beaucoup de frustrations. Je pense que ce qui est intéressant avec les boycotts, c’est que dans le passé, les boycotts sont souvent dus au désaccord des gens. Dans ce cas, nous sommes du même côté.

«Nous voulons travailler pour avoir une plate-forme qui ne comporte pas ce genre d’abus. Les gens ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’abus.

«Nous accueillons favorablement les conversations sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer notre produit et comment nous pouvons travailler sur des outils pour assurer la sécurité des personnes.

« Le but des médias sociaux est de s’assurer que les gens ont une voix pour prendre position. De notre côté, nous reconnaissons que cela fait partie d’une conversation plus large visant à sensibiliser. »

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org