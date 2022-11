Abus de la gymnastique : les gymnastes canadiens dénoncent la culture toxique

C’est une scène qui n’est pas entrée dans le documentaire mais qui est tout de même profondément révélatrice.

Assises autour d’un feu de camp dans leur ville natale de Sarnia, en Ontario, Abby Spadafora et Mel Hunt ressemblent à tant d’autres mamans dans la trentaine.

Ils parlent de leurs enfants, des prix des logements dans la région et de connaissances perdues depuis longtemps. Mais lorsque les souvenirs se tournent vers les années qu’ils ont passées ensemble à s’entraîner en tant qu’athlètes d’élite, la conversation prend une tournure sombre.

“Nous n’étions que des enfants, vous savez, pratiquant un sport que nous aimons. Et certaines personnes en ont profité », a déclaré Abby à CTV W5.

Comme beaucoup de gymnastes, Mel et Abby n’avaient même pas l’âge d’aller à l’école lorsqu’elles ont été initiées à ce sport. À l’âge de huit ans, les deux s’entraînaient de manière compétitive au gymnase Bluewater de Sarnia, alors renommé.

Dans les années qui ont suivi, ils sont devenus parmi les meilleurs gymnastes du Canada dans leurs groupes d’âge respectifs, concourant au niveau international en tant que membres d’Équipe Canada et rêvant du but ultime : représenter le Canada aux Olympiques.

Leur entraîneur-chef était un chef de file réputé, Dave Brubaker.

“Il dit sauter, vous dites ‘à quelle hauteur'”, se souvient Abby. “J’étais pétrifié quand j’étais là-dedans.”

Néanmoins, les filles ont excellé sous la tutelle de Brubaker, remportant des médailles et d’innombrables titres dans les journaux locaux. De l’extérieur, cela semblait un match idéal : un entraîneur strict mais compétent et attentionné, jumelé à des athlètes talentueux et engagés. La réalité de la véritable nature de ces relations est restée secrète pendant des années.

“Personne ne savait rien”, a déclaré Mel.

Il faudrait près de deux décennies avant que la vérité sur le comportement et les méthodes de Brubaker ne soit révélée.

“Je pensais que j’allais à la tombe avec tout ça”, a déclaré Abby.

En 2019, plus d’une décennie après avoir cessé de concourir, Mel et Abby faisaient partie d’un groupe de 11 gymnastes qui ont déposé une plainte contre Brubaker auprès de Gymnastique Canada.

Un processus d’enquête de trois ans a suivi, mais à la fin un comité de discipline a déterminé que 54 de leurs allégations étaient crédibles. Parmi ces allégations, il a été constaté que Brubaker avait « fait atterrir une athlète sur la tête pendant l’entraînement »… qu’il était « d’une affection inappropriée » avec une athlète et lui avait dit qu’il « voulait la toucher »… et qu’il s’était livré à massage inapproprié avec une athlète… y compris « glisser sa main sous ses sous-vêtements ».

Brubaker a été interdit à vie d’entraîner la gymnastique au Canada.

“C’est incroyable”, a déclaré Abby, “nous tous qui nous sommes manifestés et avons trouvé la force de le faire. Je suis tellement reconnaissante.”

En se faisant connaître, Mel et Abby ont rejoint un nombre croissant de voix dénonçant le traitement des gymnastes par les entraîneurs, les entraîneurs et les administrateurs.

En mai 2022, un recours collectif a été lancé contre Gymnastique Canada et les organismes provinciaux de gymnastique à travers le pays alléguant une négligence systémique.

Cinq mois plus tard, en octobre 2022, un groupe appelé Gymnasts for Change, représentant plus de 500 gymnastes actuels et anciens, a appelé à une enquête publique sur ce qu’ils disent être la culture toxique du sport.

Pour Abby, c’est simple. L’encadrement, les méthodes d’entraînement, le traitement des athlètes nécessitent une refonte complète. « La culture, tout. Tout doit changer. De bas en haut. De haut en bas.”

