Abus de drogues chez les personnes âgées – Section locale de Shaw

La toxicomanie n’est pas un problème qui ne touche que les jeunes. En fait, selon l’Institut national sur l’abus des drogues, les taux d’abus de drogues sont les plus élevés chez les personnes âgées. Cela peut être dû à des facteurs tels que la retraite, plus de temps libre ou la disponibilité croissante de médicaments sur ordonnance. Quelle qu’en soit la raison, il est primordial d’être conscient des dangers de la toxicomanie chez les personnes âgées et de prendre des mesures pour la prévenir.

L’alcool est la drogue la plus consommée par les personnes âgées parce qu’elle est légale et facile à obtenir. Certaines personnes âgées peuvent boire de l’alcool pour faire face à l’ennui ou à la solitude. Cependant, la consommation d’alcool peut entraîner de graves problèmes de santé comme les maladies du foie, les maladies cardiaques et le cancer. Cela peut également rendre les chutes et les accidents plus probables. Les signes d’abus d’alcool sont le secret, l’isolement, les sautes d’humeur et les changements dans les habitudes de sommeil ou d’alimentation.

Les personnes âgées abusent également souvent des médicaments sur ordonnance, car elles peuvent prendre plusieurs médicaments pour divers problèmes de santé. Les personnes âgées peuvent utiliser des médicaments sur ordonnance à des doses plus élevées que celles prescrites ou prendre les médicaments de quelqu’un d’autre. L’abus de drogues peut également entraîner des lésions hépatiques, une insuffisance rénale et des problèmes cardiaques. Si vous êtes inquiet, recherchez des signes tels que des troubles de l’élocution, de la confusion, de la somnolence et des changements dans les habitudes de sommeil ou d’alimentation.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour prévenir l’abus de drogues chez les personnes âgées. D’abord, parlez à vos proches des dangers de la toxicomanie. Deuxièmement, gardez une trace des médicaments sur ordonnance et assurez-vous qu’ils sont conservés en toute sécurité et hors de portée des enfants ou des petits-enfants. Enfin, impliquez-vous dans votre communauté et recherchez des ressources pour aider les personnes âgées à rester actives et connectées.

Une procuration médicale (proxy de soins de santé) peut être un outil utile pour prévenir l’abus de drogues chez les personnes âgées. Ce document donne à une personne de confiance le pouvoir de prendre des décisions médicales en votre nom concernant les ordonnances ou l’arrêt des médicaments.

