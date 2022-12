‘¡Abuela la la la!’ María Cristina Mariscotti Argentine Coupe du monde cábala

Le joueur de 76 ans préfère jardiner à suivre Lionel Messi et l’équipe nationale. Elle n’a pas regardé la Coupe du monde – les matchs la rendent trop anxieuse, dit-elle – et jusqu’à récemment, elle n’a jamais possédé le maillot rayé bleu ciel et blanc emblématique de l’équipe.

Mariscotti honore l’obsession nationale en écoutant de l’intérieur de sa maison – la même dans laquelle elle a vécu presque toute sa vie – les cris et les acclamations qui éclatent après chaque victoire. Puis elle émerge, drapeau argentin en remorque, pour rejoindre un groupe de jeunes hommes torse nu qui sautent et chantent dans les rues.

“C’était totalement imprévu. Vous croisez une personne âgée pendant les célébrations, et c’est la personne la plus heureuse sur Terre », a déclaré Octavio Ruggiero, 29 ans, dont les vidéos TikTok de Mariscotti ont accumulé plus de 4 millions de vues. “Elle venait toujours nous chercher après chaque match, et c’est devenu notre porte-bonheur.”